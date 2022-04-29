上海這封控區居民被要求1天4次快測 「鼻黏膜都要被捅破」

上海新冠肺炎疫情未消退，檢測不斷。有封控區居民表示，近日被要求，如果當天沒有核酸篩查，需要1天做4次抗原檢測，抱怨 「鼻黏膜都要被捅破」，也質疑這樣頻密做抗原檢測有何依據。

「中新經緯」報道，位於上海市閔行區莘莊鎮的上海康城，有上海中外環「最大小區」之稱，共有288棟樓，約1.3萬戶家庭居住，常住人口約有5萬人，最高峰約9萬人同住一個小區，目前小區處於疫情封控管理狀態。

隔4小時一次 居民質疑

報道引述居民孟眉（化名）表示，近日接到社區通知，到樓下取一大袋抗原檢測試劑盒，1人5天共20支，一家四口一次收到80支，並被要求如果當天沒有核酸篩查，需要分別在上午8時、中午12時、下午4時、晚上8時，各做一次抗原檢測，將結果拍照並上傳至小程序中。

據居民于翔（化名）表示，25日起被要求，如果當天沒有核酸篩查任務，1天做4次抗原檢測。「這樣頻繁捅鼻子，鼻黏膜都要被捅破了」。但報道指，目前小區居民並未嚴格按照上述要求執行。

上海本土感染反彈至1.5萬宗 國家衛健委談防控5挑戰

上海繼續高頻核酸檢測有必要嗎？專家：非常有必要，原因有三

康城小區多名居民亦反映，一開始要求1天1次抗原檢測，後來要求1天測2次，到如今1天測4次。居民抱怨：「小孩上課上到一半做抗原檢測，大人上班上到一半，也得停下來做抗原檢測。」

居民質疑如此頻繁的抗原檢測是否有必要？依據何在？又認為1天4次抗原檢測，很多人心理上是有負擔的，「以後是不是還會有1天6次、8次抗原檢測」？于翔更稱，康城的居民最缺吃的、喝的，物價貴、菜品少，甚至連一些女性日常用品也很難找到購買渠道。

報道按照上海康城常住人口約5萬人估算，小區常住居民一次抗原檢測總成本約47萬元至79萬元（人民幣，下同），1天4次抗原檢測的總成本則是188萬元至317萬元，4天總成本在754萬至1268萬元。

國家衛健委臨床檢驗中心副主任李金明曾表示，抗原檢測的應用人群主要有三類：一類是到基層醫療機構就診的人員，確定有發熱等臨床症狀在5天之內的，進行抗原檢測；第二類人員是隔離觀察的人員，其中包括居家隔離觀察和入境隔離觀察的人員，出現散發疫情的密接、次密接人員，以及封控封閉小區的足不出戶人員；第三類人群是居民中希望自己做檢測的人員。

其中，第二類人員連續檢測抗原5天，每天測1次，如果是陰性就不需要干預，直到解除隔離時候再進行一次核酸檢測。

杭州將常態化檢測核酸 無48小時核酸證明不得乘坐巴士

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁