  • 32°C
香港時間 : 2022429日 (五) 16:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上海這封控區居民被要求1天4次快測 「鼻黏膜都要被捅破」

社會熱點 15:15 2022/04/29

分享：

分享：

上海新冠肺炎疫情未消退，檢測不斷。有封控區居民表示，近日被要求，如果當天沒有核酸篩查，需要1天做4次抗原檢測，抱怨 「鼻黏膜都要被捅破」，也質疑這樣頻密做抗原檢測有何依據。

「中新經緯」報道，位於上海市閔行區莘莊鎮的上海康城，有上海中外環「最大小區」之稱，共有288棟樓，約1.3萬戶家庭居住，常住人口約有5萬人，最高峰約9萬人同住一個小區，目前小區處於疫情封控管理狀態。

隔4小時一次 居民質疑

報道引述居民孟眉（化名）表示，近日接到社區通知，到樓下取一大袋抗原檢測試劑盒，1人5天共20支，一家四口一次收到80支，並被要求如果當天沒有核酸篩查，需要分別在上午8時、中午12時、下午4時、晚上8時，各做一次抗原檢測，將結果拍照並上傳至小程序中。

據居民于翔（化名）表示，25日起被要求，如果當天沒有核酸篩查任務，1天做4次抗原檢測。「這樣頻繁捅鼻子，鼻黏膜都要被捅破了」。但報道指，目前小區居民並未嚴格按照上述要求執行。

上海本土感染反彈至1.5萬宗 國家衛健委談防控5挑戰

上海繼續高頻核酸檢測有必要嗎？專家：非常有必要，原因有三

康城小區多名居民亦反映，一開始要求1天1次抗原檢測，後來要求1天測2次，到如今1天測4次。居民抱怨：「小孩上課上到一半做抗原檢測，大人上班上到一半，也得停下來做抗原檢測。」

居民質疑如此頻繁的抗原檢測是否有必要？依據何在？又認為1天4次抗原檢測，很多人心理上是有負擔的，「以後是不是還會有1天6次、8次抗原檢測」？于翔更稱，康城的居民最缺吃的、喝的，物價貴、菜品少，甚至連一些女性日常用品也很難找到購買渠道。

報道按照上海康城常住人口約5萬人估算，小區常住居民一次抗原檢測總成本約47萬元至79萬元（人民幣，下同），1天4次抗原檢測的總成本則是188萬元至317萬元，4天總成本在754萬至1268萬元。

國家衛健委臨床檢驗中心副主任李金明曾表示，抗原檢測的應用人群主要有三類：一類是到基層醫療機構就診的人員，確定有發熱等臨床症狀在5天之內的，進行抗原檢測；第二類人員是隔離觀察的人員，其中包括居家隔離觀察和入境隔離觀察的人員，出現散發疫情的密接、次密接人員，以及封控封閉小區的足不出戶人員；第三類人群是居民中希望自己做檢測的人員。

其中，第二類人員連續檢測抗原5天，每天測1次，如果是陰性就不需要干預，直到解除隔離時候再進行一次核酸檢測。

杭州將常態化檢測核酸 無48小時核酸證明不得乘坐巴士

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

上海本土感染反彈至1.5萬宗 國家衛健委談防控5挑戰（第三版）
今日
上海本土感染反彈至1.5萬宗 國家衛健委談防控5挑戰（第三版）
【上海疫情】繼續高頻核酸檢測有必要嗎？專家：非常有必要，原因有三
2022/04/17
【上海疫情】繼續高頻核酸檢測有必要嗎？專家：非常有必要，原因有三
【上海疫情】如何防止大規模核酸檢測中交叉感染？上海這樣做
2022/04/20
【上海疫情】如何防止大規模核酸檢測中交叉感染？上海這樣做
杭州將常態化檢測核酸 無48小時核酸證明不得乘坐巴士
2022/04/27
杭州將常態化檢測核酸 無48小時核酸證明不得乘坐巴士

你可能感興趣

上海本土感染反彈至1.5萬宗 國家衛健委談防控5挑戰（第三版）
今日 09:43
上海本土感染反彈至1.5萬宗 國家衛健委談防控5挑戰（第三版）
【上海疫情】繼續高頻核酸檢測有必要嗎？專家：非常有必要，原因有三
12:02 2022/04/17
【上海疫情】繼續高頻核酸檢測有必要嗎？專家：非常有必要，原因有三
【上海疫情】如何防止大規模核酸檢測中交叉感染？上海這樣做
11:48 2022/04/20
【上海疫情】如何防止大規模核酸檢測中交叉感染？上海這樣做
網絡熱話 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 上海

上一篇文章

專家指不明原因兒童肝炎有輸入性風險 張文宏推測原因是這樣

下一篇文章

網傳濟南有小區請「神婆」作法抗疫？當地回應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【上海疫情】封控1個月員工被困辦公室 金融遊說團體促當局允輪換
【上海疫情】封控1個月員工被困辦公室 金融遊說團體促當局允輪換
廣州白雲機場3員工陽性 未來兩日所有國內航班取消
廣州白雲機場3員工陽性 未來兩日所有國內航班取消
【上海疫情】新增感染數字連日回落 專家：拐點逐漸顯現
【上海疫情】新增感染數字連日回落 專家：拐點逐漸顯現
大日子苦等核酸結果 新郎踎門口看婚禮直播 ：當時都快哭了（有片）
大日子苦等核酸結果 新郎踎門口看婚禮直播 ：當時都快哭了（有片）
天津市市長廖國勛突發疾病離世 終年59歲
天津市市長廖國勛突發疾病離世 終年59歲
河北遷安被爆要求居民交出鎖匙、鐵絲鎖門「硬隔離」 官方回應
河北遷安被爆要求居民交出鎖匙、鐵絲鎖門「硬隔離」 官方回應
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款