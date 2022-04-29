皮尤調查：逾八成美國人對中國看法負面 好感度歷來最低

美國皮尤研究中心（PRC）28日發表年度報告指，對中國持負面看法的美國人比去年多6%，首次超過八成，是該民調計劃2005年展開以來最高；持正面觀感的則再跌4%，續創新低。中國的影響力愈發被美國人視為威脅，但隨著俄羅斯入侵烏克蘭，他們更傾向把中國視為「對手」而非「敵人」。

北京去年曾批評有關報告是企圖抹黑中國、毒化兩國民意氛圍，並強調「也有一些民調數據」顯示，相當數量的美國人支持中美人文交流、氣候合作。

皮尤最新報告指，82%美國人對中國看法負面，40%非常負面，僅16%看法正面。立場偏共和黨的比親民主黨的人更不喜歡中國，更贊同採取強硬的經濟政策。但俄烏戰爭爆發後，視中國為「對手」的人比年初多了8%，達到62%，視為「敵人」的人則少了10%，餘下25%，而僅10%人視中國為「夥伴」。

該民調展開後，對中國持正面看法的百分比曾長期多於負面，直到2012年出現最後一次交叉後，持負面看法的人保持上升，趨勢在2018年後尤其明顯。

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報告又指，約2/3人認為中國實力和影響力正在提升，對美國構成主要威脅；43%人認為中國是全球最重要經濟體；19%人認為中國的軍力處領先地位。

對於圍繞中美關係的7項議題中，92%人認為中俄的夥伴關係是嚴重問題，84％人認為是中國干預美國政治，85%認為是中國的軍力發展，隨後依次為中國的人權政策、中美經濟競爭、台海緊張，而對香港政策引起的關注程度最低，雖仍有73%認為那是嚴重問題，覺得非常嚴重的僅26%，遠低於其餘議題。

美媒：與中美外交立場相符

《華爾街日報》（WSJ）指，該民調的結果與兩國之間冷淡、不友好的外交政策立場相符，長達兩年的新冠疫情更增加了彼此間的猜疑，幾乎切斷了兩國的人員往來，並破壞了貿易關係。總統拜登稱美國與中國是「戰略競爭」關係，與此同時，中國官員亦不斷指責美國帶有反華偏見。

該報同時引述另一項調查指，中美之間的緊張局勢可能不會繼續惡化，因為雙方都認同關係破裂對誰都沒有好處，且各自因其他危機而被牽扯精力。

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責任編輯：陳建錫