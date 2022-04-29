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皮尤調查：逾八成美國人對中國看法負面 好感度歷來最低 京回應

國情動向 17:33 2022/04/29

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美國皮尤研究中心（PRC）28日發表年度報告指，對中國持負面看法的美國人比去年多6%，首次超過八成，是該民調計劃2005年展開以來最高；持正面觀感的則再跌4%，續創新低。中國的影響力愈發被美國人視為威脅，但隨著俄羅斯入侵烏克蘭，他們更傾向把中國視為「對手」而非「敵人」。

*17：33 新增中國外交部回應

對於皮尤民調受訪者對華持負面看法創歷史新高，中國外交部發言人趙立堅周五（29日）表示，背後的原因正是美方的一些政客不擇手段地、毫無底線地對中國無恥攻擊。

皮尤最新報告指，82%美國人對中國看法負面，40%非常負面，僅16%看法正面。立場偏共和黨的比親民主黨的人更不喜歡中國，更贊同採取強硬的經濟政策。但俄烏戰爭爆發後，視中國為「對手」的人比年初多了8%，達到62%，視為「敵人」的人則少了10%，餘下25%，而僅10%人視中國為「夥伴」。

該民調展開後，對中國持正面看法的百分比曾長期多於負面，直到2012年出現最後一次交叉後，持負面看法的人保持上升，趨勢在2018年後尤其明顯。

【中美角力】布林肯：短期內公布應對中國崛起的國家安全戰略

【中美角力】據報美對華競爭法案或延後

九成人擔憂中俄夥伴關係

報告又指，約2/3人認為中國實力和影響力正在提升，對美國構成主要威脅；43%人認為中國是全球最重要經濟體；19%人認為中國的軍力處領先地位。

對於圍繞中美關係的7項議題中，92%人認為中俄的夥伴關係是嚴重問題，84％人認為是中國干預美國政治，85%認為是中國的軍力發展，隨後依次為中國的人權政策、中美經濟競爭、台海緊張，而對香港政策引起的關注程度最低，雖仍有73%認為那是嚴重問題，覺得非常嚴重的僅26%，遠低於其餘議題。

美媒：與中美外交立場相符

《華爾街日報》（WSJ）指，該民調的結果與兩國之間冷淡、不友好的外交政策立場相符，長達兩年的新冠疫情更增加了彼此間的猜疑，幾乎切斷了兩國的人員往來，並破壞了貿易關係。總統拜登稱美國與中國是「戰略競爭」關係，與此同時，中國官員亦不斷指責美國帶有反華偏見。

該報同時引述另一項調查指，中美之間的緊張局勢可能不會繼續惡化，因為雙方都認同關係破裂對誰都沒有好處，且各自因其他危機而被牽扯精力。

在回應皮尤新民調時，趙立堅批評，反華勢力出於意識形態偏見和一己的政治私利，肆意地挑動中美對抗和分裂，散佈大量的政治病毒，這嚴重地毒化兩國的民意氛圍。

他稱，希望媒體記者能夠順應時代的潮流和民心所向，多發揮正能量，更好發揮增進中美兩國人民相互了解與信任的橋樑作用，多做為中美關係加分的事兒，少為那些毫無底線的美國政客充當他們污衊抹黑中國的工具。另他指出，也注意到一些報告顯示，有相當數量的美國民眾認為應該維持中美交流。

【中美角力】美發表《特別301報告》 中國續被列入優先觀察名單

秦剛：中美應提升互信 避免用「競爭」簡單定義兩國關係

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責任編輯：陳建錫

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