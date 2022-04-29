專家指不明原因兒童肝炎有輸入性風險 張文宏推測原因是這樣

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自本月初英國首次報告以來，歐洲、北美洲和亞洲的十多國均報告不明原因兒童肝炎病例。內地醫學專家撰文指出，該疾病存在輸入性風險，須早做準備。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，要保持警惕。他推測，該疾病可能與長時間的新冠隔離有關，兒童長時間沒接觸過這種病毒，突然接觸會產生較嚴重的免疫損傷。
專家：可排除肝炎與新冠疫苗的直接相關性
據內媒報道，已有13國報告不明原因兒童肝炎。發表於《微生物與感染》雜誌上的文章指出，英國所有不明原因肝炎患兒均未接種過SARS-CoV-2疫苗，因此該疫苗與不明原因兒童肝炎的直接相關性可以被排除。
文章表示，根據流行病學調查信息和臨床實驗室檢查結果推測，發生在歐美多國的不明原因兒童肝炎很可能由一種傳染性病原體引起，其傳染源暫為確診病例、可疑病例和流行病學相關病例。專家推測，此次不明原因兒童肝炎的可能病因如下：
專家：該疾病存在輸入性風險，須早做準備
文章提到，中國兒童腹瀉樣本中腺病毒檢出率高，如廣西柳州三江侗族自治縣兒童（＜5歲）中等和重度腹瀉樣本病原體檢測顯示，腺病毒40和41型的檢出率為16.5%，其他腺病毒檢出率高達39.1%；河北石家莊正定縣兒童腹瀉樣本中腺病毒檢出率也較高。至於中國是否存在類似的不明原因兒童肝炎，尚須調查。
此外，由於該疾病存在輸入性風險，須早做準備。考慮到不同國家、地區的免疫背景和流行的病原體存在差異，現階段尚無法評估中國兒童暴露於該病原體後導致的疾病風險。
張文宏點評此篇文章稱，目前發現與腺病毒感染存在一定的相關性。但腺病毒感染是非常普遍的現象，會引起肺炎或者腹瀉，為什麼今年有這麼多病例發生重症肝炎，而且只在兒童中發生呢？目前推測是長時間的新冠隔離，兒童長時間沒有接觸過這種病毒，突然接觸會產生比較嚴重的免疫損傷有關，這種猜測與新發傳染病在疾病暴發的早期往往比較重的現象是一致的。
他認為，如果是這種原因造成，而不是以前未發現的新病毒所致，則這次不明原因肝炎的後續影響效應會逐漸衰退，但還需對未知的病原體保持警惕，即使發生這種新發傳染病大流行的概率並不高。
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責任編輯：尹航