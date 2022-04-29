  • 32°C
香港時間 : 2022429日 (五) 16:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

8大要點 政治局會議釋穩經濟信號 政策支持力度或超預期？

經濟脈搏 16:05 2022/04/29

分享：

分享：

中共中央政治局4月29日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作等。會議強調疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全。

在內地新冠肺炎疫情持續下，會議明強堅持「動態清零」，同時強調最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

至於外界關注穩經濟政策如何加碼發力，會議強調努力實現全年經濟社會發展預期目標，也提出加大宏觀政策調節、支持各地完善房地產政策、穩外貿外資、促進平台經濟健康發展等多個方面。

分析認為，為了5.5%左右的增長目標，這意味政策支持力度加大，甚或超出市場預期，房地產政策亦可望邊際寬鬆，並著力恢復資本市場、外資的信心。

政治局會議：堅持動態清零 努力實現全年經濟目標（附全文連結）

從政治局會議內容，穩經濟可見有8大要點。

防疫政策：

新冠肺炎疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，中國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，穩增長、穩就業、穩物價面臨新的挑戰。

要根據病毒變異和傳播的新特點，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

以京滬疫情為鑒 國家衛健委：要以快治快、提升疫苗接種

堅持「動態清零」 國家衛健委：疫情病毒才是拖累經濟罪魁禍首

加大宏觀政策調節力度：

要求紮實穩住經濟，努力實現全年經濟社會發展預期目標，保持經濟運行在合理區間。

要加快落實已經確定的政策，實施好退稅減稅降費等政策用好各類貨幣政策工具

抓緊謀劃增量政策工具，加大相機調控力度，把握好目標導向下政策的提前量和冗餘度。

人行回應金融市場出現波動：加大穩健貨幣政策對經濟支持力度

擴內需、加強基建：

要全力擴大國內需求，發揮有效投資的關鍵作用，強化土地、用能、環評等保障，全面加強基礎設施建設。要發揮消費對經濟循環的牽引帶動作用。

穩住市場主體：

對受疫情嚴重衝擊的行業、中小微企業和個體工商戶實施一攬子紓困幫扶政策。要做好能源資源保供穩價工作，抓好春耕備耕工作。穩定和擴大就業，組織好重要民生商品供應，保障城市核心功能運轉，穩控安全生產形勢，維護社會大局穩定。

保物流：

要堅持全國一盤棋，確保交通物流暢通，確保重點產業鏈供應鏈、抗疫保供企業、關鍵基礎設施正常運轉。

房地產：

要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求，優化商品房預售資金監管，促進房地產市場平穩健康發展。

疫情加劇房地產危機 盛松成建議去槓桿適當延後

資本市場：

要及時回應市場關切，穩步推進股票發行註冊制改革，積極引入長期投資者，保持資本市場平穩運行。

要促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項整改，實施常態化監管，出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施

穩外貿外資：

堅持擴大高水平對外開放，積極回應外資企業來華營商便利等訴求，穩住外貿外資基本盤

【上海疫情】封控1個月員工被困辦公室 金融遊說團體促當局允輪換

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

堅持「動態清零」 國家衛健委：疫情病毒才是拖累經濟罪魁禍首
今日
堅持「動態清零」 國家衛健委：疫情病毒才是拖累經濟罪魁禍首
【A股】政治局會議提振市場 滬指收升2.4%收復3000點 創指漲逾4%
今日
【A股】政治局會議提振市場 滬指收升2.4%收復3000點 創指漲逾4%
政治局會議：支持各地完善房地產政策 支持剛性和改善性住房需求
今日
政治局會議：支持各地完善房地產政策 支持剛性和改善性住房需求
政治局會議：堅持動態清零 努力實現全年經濟目標（更新版）
今日
政治局會議：堅持動態清零 努力實現全年經濟目標（更新版）

你可能感興趣

堅持「動態清零」 國家衛健委：疫情病毒才是拖累經濟罪魁禍首
今日 11:45
堅持「動態清零」 國家衛健委：疫情病毒才是拖累經濟罪魁禍首
【A股】政治局會議提振市場 滬指收升2.4%收復3000點 創指漲逾4%
今日 15:20
【A股】政治局會議提振市場 滬指收升2.4%收復3000點 創指漲逾4%
政治局會議：支持各地完善房地產政策 支持剛性和改善性住房需求
今日 13:02
政治局會議：支持各地完善房地產政策 支持剛性和改善性住房需求
宏觀分析 中國市場 財政政策 防疫措施 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 減稅 中共中央政治局 中國共產黨

上一篇文章

內地30省首季GDP出爐 22省增速高於全國 新疆以7%領跑

下一篇文章

【A股】政治局會議提振市場 滬指收升2.4%收復3000點 創指漲逾4%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國防疫封控影響幾何？衛星數據揭港口和建設活動大幅下降
中國防疫封控影響幾何？衛星數據揭港口和建設活動大幅下降
加強能源保供 中國5月起對煤炭實施零進口暫定稅率
加強能源保供 中國5月起對煤炭實施零進口暫定稅率
廣東中山：大專以上學歷非本地戶籍可購1套新建商品房
廣東中山：大專以上學歷非本地戶籍可購1套新建商品房
疫情封控拖累 吉林一季度GDP按年下降7.9%
疫情封控拖累 吉林一季度GDP按年下降7.9%
疫情影響深圳首季GDP僅增長2% 一線城市中墊底
疫情影響深圳首季GDP僅增長2% 一線城市中墊底
在岸人民幣收報6.6115 創近1年半新低 強美元帶來壓力（更新版）
在岸人民幣收報6.6115 創近1年半新低 強美元帶來壓力（更新版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款