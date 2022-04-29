8大要點 政治局會議釋穩經濟信號 政策支持力度或超預期？

中共中央政治局4月29日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作等。會議強調疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全。

在內地新冠肺炎疫情持續下，會議明強堅持「動態清零」，同時強調最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

至於外界關注穩經濟政策如何加碼發力，會議強調努力實現全年經濟社會發展預期目標，也提出加大宏觀政策調節、支持各地完善房地產政策、穩外貿外資、促進平台經濟健康發展等多個方面。

分析認為，為了5.5%左右的增長目標，這意味政策支持力度加大，甚或超出市場預期，房地產政策亦可望邊際寬鬆，並著力恢復資本市場、外資的信心。

政治局會議：堅持動態清零 努力實現全年經濟目標（附全文連結）

從政治局會議內容，穩經濟可見有8大要點。

防疫政策：

要根據病毒變異和傳播的新特點，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持外防輸入、內防反彈， 堅持動態清零，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

新冠肺炎疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，中國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，穩增長、穩就業、穩物價面臨新的挑戰。

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加大宏觀政策調節力度：

要求紮實穩住經濟，努力實現全年經濟社會發展預期目標，保持經濟運行在合理區間。

要加快落實已經確定的政策，實施好退稅減稅降費等政策，用好各類貨幣政策工具。

要抓緊謀劃增量政策工具，加大相機調控力度，把握好目標導向下政策的提前量和冗餘度。