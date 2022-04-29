8大要點 政治局會議釋穩經濟信號 政策支持力度或超預期？

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中共中央政治局4月29日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作等。會議強調疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全。
在內地新冠肺炎疫情持續下，會議明強堅持「動態清零」，同時強調最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。
至於外界關注穩經濟政策如何加碼發力，會議強調努力實現全年經濟社會發展預期目標，也提出加大宏觀政策調節、支持各地完善房地產政策、穩外貿外資、促進平台經濟健康發展等多個方面。
分析認為，為了5.5%左右的增長目標，這意味政策支持力度加大，甚或超出市場預期，房地產政策亦可望邊際寬鬆，並著力恢復資本市場、外資的信心。
政治局會議：堅持動態清零 努力實現全年經濟目標（附全文連結）
從政治局會議內容，穩經濟可見有8大要點。
防疫政策：
新冠肺炎疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，中國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，穩增長、穩就業、穩物價面臨新的挑戰。
要根據病毒變異和傳播的新特點，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。
加大宏觀政策調節力度：
要求紮實穩住經濟，努力實現全年經濟社會發展預期目標，保持經濟運行在合理區間。
要加快落實已經確定的政策，實施好退稅減稅降費等政策，用好各類貨幣政策工具。
要抓緊謀劃增量政策工具，加大相機調控力度，把握好目標導向下政策的提前量和冗餘度。
擴內需、加強基建：
要全力擴大國內需求，發揮有效投資的關鍵作用，強化土地、用能、環評等保障，全面加強基礎設施建設。要發揮消費對經濟循環的牽引帶動作用。
穩住市場主體：
對受疫情嚴重衝擊的行業、中小微企業和個體工商戶實施一攬子紓困幫扶政策。要做好能源資源保供穩價工作，抓好春耕備耕工作。穩定和擴大就業，組織好重要民生商品供應，保障城市核心功能運轉，穩控安全生產形勢，維護社會大局穩定。
保物流：
要堅持全國一盤棋，確保交通物流暢通，確保重點產業鏈供應鏈、抗疫保供企業、關鍵基礎設施正常運轉。
房地產：
要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求，優化商品房預售資金監管，促進房地產市場平穩健康發展。
資本市場：
要及時回應市場關切，穩步推進股票發行註冊制改革，積極引入長期投資者，保持資本市場平穩運行。
要促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項整改，實施常態化監管，出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施。
穩外貿外資：
堅持擴大高水平對外開放，積極回應外資企業來華營商便利等訴求，穩住外貿外資基本盤
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責任編輯：林佩怡
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