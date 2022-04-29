【北京疫情】五一假期 進入全市公共場所須持核酸陰性證明

北京新冠肺炎疫情持續，當地升級防控措施，「五一」假期期間，市民進入全市各類公共場所，包括郊區的景區、酒店、民宿等，須持48小時內核酸檢測陰性證明。

北京昨（28日）午3時至今（29日）午3時，新增34宗本土新冠感染，其中確診31宗、無症狀感染3宗，涉及6個區。自4月22日以來，北京累計報告228宗感染，涉及12個區，其中朝陽區最多有101宗、房山區62宗。

非必要不出京 減聚餐聚會

北京市疾控中心副主任龐星火表示，當前北京市疫情防控正處在緊要關頭，要從快從嚴從緊對風險人員和風險點位深查細排、嚴管快篩，做到第一時間響應、處置，以最快速度、最有效措施阻斷疫情傳播。

五一假期將至，北京呼籲市民繼續堅持非必要不出京，減少人員流動，減少聚餐聚會。

北京市委宣傳部副部長徐和建表示介紹，為落實「動態清零」總方針和「四早」要求，切實防範五一假期疫情傳播風險，首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制決定，五一期間，市民群眾進入全市各類公共場所，包括郊區的景區、酒店、民宿等，須持48小時內核酸檢測陰性証明。並呼籲市民自覺不前往中高風險地區，不聚集、不扎堆，保持社交距離。

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北京中小學 提前放五一假期

內地今年五一假期共有5天，由4月30日至5月4日。北京全市中小學、幼兒園、中等職業學校，提前1天今日開始放假。而五一假期結束後，根據疫情情況確定返校時間，屆時所有師生員工須持48小時內的核酸陰性證明才能返校。

責任編輯：林佩怡

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