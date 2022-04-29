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廣東：對符合條件的消費者每輛新能源車8000元補貼

社會熱點 18:28 2022/04/29

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廣東省今日（29日）發佈公告指，個人在省內購買「廣東省汽車以舊換新專項行動」推廣車型範圍內的新能源汽車新車，並在省內完成機動車註冊登記的，可申請新能源汽車綜合使用補貼，每輛車8000元（人民幣，下同）。

補貼期限為2022年5月1日至2022年6月30日，購車合同日期須在此期限內。消費者完成機動車註冊登記並獲得行駛證後應及時提交補貼申請，申請日期須在2022年11月30日前，逾期申請不予補貼。

廣東：對符合條件的消費者每輛新能源車8000元補貼

廣東省各地「五一」前發放消費券刺激經濟

據廣州日報報道，鼓勵各地發放消費券、惠民券等，用于零售、餐飲、文旅、住宿、體育領域消費，活躍消費市場。

《措施》明确，省對各地促消費行動實行獎補政策：将今年以來已出台的促消費政策納入獎補範圍。未出台促消費政策的地市必須在5月1日前制定具體實施方案，開展促消費活動。

廣州白雲機場3員工陽性 未來兩日所有國內航班取消

廣東中山：大專以上學歷非本地戶籍可購1套新建商品房

對珠三角地市（不含深圳市）按其發放消費券實際支出的50%比例補貼，每市最高補貼不超過3000萬元。粵東西北各市發放消費券不得少于500萬元，省級财政給予每市500萬元的基礎補貼。

鼓勵粵東西北各市加大消費券發放額度，超出基礎部分按70%比例補貼，每市最高補貼不超過2500萬元。

責任編輯：李冰琪

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