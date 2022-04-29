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解讀政治局會議 專家料樓市限購限貸有望再鬆綁

經濟脈搏 18:53 2022/04/29

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中共中央政治局周五（29日）召開會議，提到「支持各地從當地實際出發完善房地產政策」、「支持剛性和改善性住房需求」，分析認為樓市調控政策由「壓」變「穩」，預計後續更多城市發布穩樓市政策，限購、限售、限貸等有望鬆綁。

政治局會議要求，紮實穩住經濟，努力實現全年經濟社會發展預期目標。又強調要有效管控重點風險，守住不發生系統性風險底線。要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求，優化商品房預售資金監管，促進房地產市場平穩健康發展。

分析：房地產政策由「壓」變「穩」

據「中新經緯」報道，中原地產首席分析師張大偉表示，從表述看，房地產市場政策正在從之前的「壓」，全面轉變到「穩」。會議提出的「支持各地從當地實際出發完善房地產政策」，或意味後續會有更多城市發布穩樓市的政策，力度也更大。

8大要點 政治局會議釋穩經濟信號 政策支持力度或超預期？

政治局會議：堅持動態清零 努力實現全年經濟目標

事實上，內地樓市低迷之際，多地近月已陸續鬆綁調控政策。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂認為，本次會議標誌著自上而下的房地產政策目標統一，向行業釋放更明確、更積極的信號。他預測，未來限制性政策包括限購、限售、限貸等有望鬆綁，房貸利率、交易稅費等置業成本有望進一步降低，剛需和改善性住房需求得到釋放。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉也指出，房地產市場政策紓困，正在從非熱點向熱點城市推進。而熱點城市或區域（五大都市圈），佔全國樓市交易量65%以上，穩住這些城市的地產，就穩住了全國樓市。

「房住不炒」鬆動有底線 優化預售資金監管引關注

值得注意的是，政治局會議再度強調「房住不炒」，反映政策鬆動仍有底線。

此外，政治局會議特別提到「優化商品房預售資金監管」。張大偉分析，地方政府的「保交樓」政策導致預售資金監管過嚴，預計會有更多城市釋放寬鬆政策，對於大部分企業來說都是利好。

不過，路透引述市場和機構人士認為，此舉目的是保交付，不是救房企，「有細節再算，不抱大期望」。

責任編輯：林佩怡

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