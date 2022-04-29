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內地小微經營面臨疫情等三座大山 報告：近4成現金流不足1個月

經濟脈搏 19:44 2022/04/29

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內地新冠肺炎疫情持續衝擊經濟，一項報告顯示，今年首季小微經營遭遇營業收入、現金流維持時長及利潤率等「三降」，處於步履維艱的困難境地；近4成小微經營者的現金流，僅能維持不到一個月。

由北京大學、螞蟻集團研究院、網商銀行近日共同發布上述報告。該調查於3月進行，共收到16,529份回覆。

若地區疫情超1個月 小微經營有倒閉風險

結果顯示，小微經營整體表現有所下滑，提到近四成小微經營者的現金流僅能維持不到一個月。「這意味著在疫情影響地區，如果疫情持續超過一個月，大量的小微經營者將面臨倒閉的風險，相關人員的就業崗位和收入保障也會相應受到影響」。

報告又指，市場需求不足、成本壓力高企、突發疫情擾動等，是小微經營的「三座大山」，特別是市場需求不足，是小微經營下滑的最主要原因。

對於當局推出多項扶持政策，報告稱當前未享受到扶持政策的小微經營者約佔三分之二，主要是約83%的小微經營者沒有繳納社保，約60%無需繳稅，約37%沒有融資需求，社保緩繳、減稅降費、普惠金融支持等政策，無法有效惠及該群體。此外，稅費壓力呈持續上升趨勢，其中繳稅和繳費負擔，分別對較大和較小規模的小微經營者形成壓力。

報告指出，小微經營者對第二季的經營信心總指數下滑至榮枯線以下更低處，但公司制企業信心有所回暖，對未來仍抱有積極樂觀的態度。市場需求方面，小微經營信心指數仍處於微弱樂觀區間，但在營業收入、僱員規模、運營成本等三方面的信心，均處於悲觀區間內。公司制企業信心指數則反彈至榮枯線以上，但個體戶信心仍較為低落。

責任編輯：林佩怡

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