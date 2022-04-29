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湖南長沙一棟樓房突然倒塌 目前陸續有人被救出

社會熱點 20:19 2022/04/29

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長沙市望城區金山橋街道金坪社區盤樹灣一棟自建房（建築面積約700平方米）倒塌。據湖南消防官方微博消息，目前，現場陸續有人被救出。

【倒塌視頻】

市民拍攝的視頻顯示，事故發生後，現場升起巨大灰塵，原本6層半磚混結構的整棟樓只剩下兩層高的廢墟。附近街道上堆積了大量建築鋼材，緊鄰的樓房也有部分受損。視頻畫面顯示，事發地附近設有靈堂，有人正在此辦喪事。

事故發生後，當地消防救援隊伍立即調派134名消防救援人員、23輛消防車赴現場全力救援。

據北京青年報報道，今日12時50分許，首批消防救援力量到達現場。經初步了解，坍塌建築位於長沙醫學院北門附近，為6層半磚混結構，建築面積約800平方米， 1樓為門面、2樓為飯店、3樓為私人影院、4-6樓為家庭旅館，6樓以上閣樓為自住房。 目前救援力量正在開展救援，人員被困情況正在調查核實。

    點擊圖片放大
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據中國新聞周刊報道，事發後，社交平台上出現了多條尋人資訊，其中還包括長沙醫學院學生。目前，該校還在尋找失聯學生。另有多人表示，自己親屬或員工失聯。

值得關注的是，有網友翻出了2014年的百度街景圖，其中顯示，事發樓棟只有5層，但事發前的圖片顯示，該樓已有6層，且6層以上還有閣樓。對此，當地住建局表示，現場正在調查中。

責任編輯：李冰琪

　　

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