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湖南長沙自建房倒塌事故已救出5人 39人仍失聯（更新版）

社會熱點 13:21 2022/05/01

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長沙市望城區金山橋街道金坪社區盤樹灣一棟自建房倒塌。據官方消息，房屋內受困人員23人，已救出5人；另排查顯示事發地附近有39人失聯，失聯人員情況正在進一步核查。

國家主席習近平就事故作出重要指示，要求不惜代價搜救被困人員，全力救治傷者，對全國自建房安全，開展專項整治。

【倒塌視頻】

市民拍攝的視頻顯示，事故發生後，現場升起巨大灰塵，整棟6層半建築只剩下兩層高的廢墟。附近街道上堆積了大量建築鋼材，緊鄰的樓房也有部分受損。視頻畫面顯示，事發地附近設有靈堂，有人正在此辦喪事。

相關負責人表示，為全力搜救被困人員，當地緊急出動消防救援人員、武警官兵和社會應急力量700餘人，調集消防車、大型吊車、發電車、生命探測儀等各類救援設備120餘台套和搜救犬，開展現場搜救。

倒塌房屋對兩側房屋形成擠壓，造成兩側房屋嚴重受損，隨時有倒塌的可能。為防止次生災害，經專家組和救援隊現場會商，在積極救人的同時，對東西兩側受損嚴重、隨時可能倒塌的房屋進行緊急加固，並立即轉移周邊群眾，同時做好現場周邊房屋的安全鑑定工作，消除安全隱患。全力保障施工救援現場環境，暢通大型救援設備進出和傷員救治通道。 4月30日晚上8時左右，現場開始進行挖掘救援。

據北京青年報報道，經初步了解，坍塌建築位於長沙醫學院北門附近，為居民自建房，共8層。其中1樓為門面、2樓為飯店、3樓為私人影院、4-6樓為家庭旅館，6樓以上為自住房。 目前救援力量正在開展救援，人員被困情況正在調查核實。

    點擊圖片放大
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據中國新聞周刊報道，事發後，社交平台上出現了多條尋人資訊，其中還包括長沙醫學院學生。目前，該校還在尋找失聯學生。另有多人表示，自己親屬或員工失聯。

值得關注的是，有網友翻出了2014年的百度街景圖，其中顯示，事發樓棟只有5層，但事發前的圖片顯示，該樓已有6層，且6層以上還有閣樓。

目前，現場救援、被困人員核查、傷員救治、事故調查等工作正在全力推進中。

責任編輯：李冰琪

　　

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