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台灣暫緩允許港人以就業申請定居 原定5月1日開放

國情動向 21:39 2022/04/29

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台灣當局以安全考慮為由，暫緩原定5月1日實施、放寬港人在台就業並達到條件後申請定居的新政策，稱會在政府內部整合意見、凝聚共識後另行公布。

台陸委會發言人邱垂正今日（29日）向中央社表示，由於近日多名立法委員表達安全疑慮，修訂法例的公告時間會暫緩，並針對其疑慮盤點相關機制。該政策要兼顧確保台灣安全、人道援助和專業人才吸引等三方面目標，希望溝通及凝聚共識後能盡快公布實施。但邱垂正在專訪中未提到確實的時間。

陸委會亦以書面形式答覆指，有關「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」的修正建議，主要是為台灣吸納所需的專業人才，同時也是回應民意訴求，給予愛好自由民主的港人更多支持與協助。然而，政府機關作為台灣安全的守門人，針對可能的風險加強防範把關，責無旁貸。

根據此前的專訪，當局稱原打算允許在台從事專業工作5年、每年居留達183天、月入達基本工資2倍的港人申請在台定居，解決香港人才「只可居留、無法定居」的問題。但當局同時承認，對於在大陸出生，或曾經任職大陸黨政軍相關部門或企業職務的港人，會受到更強的安全審查。

責任編輯：陳建錫

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