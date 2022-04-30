疫情衝擊 中國4月官方製造業PMI跌至47.4 非製造業41.9

受新冠肺炎疫情衝擊，內地製造業景氣水平連續下降，非製造業經營活動繼續放緩。國家統計局周六（30日）公布，中國4月製造業採購經理指數PMI為47.4，較上月下降2.1個百分點，非製造業商務活動指數則為41.9，低於上月6.5個百分點，均繼續處於收縮區間，並創逾兩年低。

中國4月綜合PMI產出指數為42.7，低於上月6.1個百分點，表明中國企業生產經營景氣水平下降。

國家統計局表示，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，尤其近期有關部門進一步統籌疫情防控和物流暢通保供，加大助企紓困等各項政策力度，有利穩定市場主體信心，4月製造業生產經營活動、非製造業業務活動的預期指數，均保持在景氣區間。隨著疫情得到有效控制和政策效應顯現，企業預期有望逐步得到改善。

產需降幅加大 製造業PMI創26個月低

中國4月官方製造業PMI降至47.4，創2020年2月新冠疫情首次爆發是以來的新低。此前市場預期不一，彭博指預期47.3；路透調查預估中值為48。

分類指數中，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數、供應商配送時間指數均低過臨界點。

從企業規模看，大型企業PMI為48.1 ，比上月降3.2個百分點，降至臨界點以下；中、小型企業PMI分別為47.5和45.6，均比上月下降1個百分點，繼續低於臨界點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，產需兩端降幅加大。本輪疫情點多、面廣、頻發，部分企業減產停產，生產指數和新訂單指數分別為44.4和42.6，比上月下降5.1和6.2個百分點，企業生產明顯下降，市場需求繼續走低。

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不少企業反映物流運輸困難加大，甚至出現主要原材料和關鍵零部件供應困難、產成品銷售不暢、庫存積壓等情況，上下游相關企業生產經營均受到較大影響。

同時，價格指數高位波動，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為64.2和54.4 ，低於上月1.9和2.3個百分點，繼續位於近期較高運行水平。石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等上游行業，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別超過70和60 ，中下游行業成本壓力不斷加大。

服務業受嚴重衝擊

至於非製造業商務活動指數，4月錄得41.9，也是2020年2月以來最低。其中服務業景氣水平回落幅度加大，建築業則保持擴張。

趙慶河表示，受疫情嚴重衝擊，服務業商務活動指數低於上月6.7個百分點，降至40，連續兩個月明顯回落，服務業總體走弱。調查的21個行業中有19個位於收縮區間，航空運輸、住宿、餐飲、生態保護及公共設施管理等接觸性聚集性行業商務活動指數，仍處於低位收縮區間；批發、郵政、金融等行業降至收縮區間，業務總量由升轉降。

責任編輯：林佩怡

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