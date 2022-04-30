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北京5/5起 進公共場所、乘公共交通須持7日內核酸陰性證明

社會熱點 11:24 2022/04/30

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北京新冠肺炎疫情持續，昨日（29日）再多54宗本土感染。北京市收緊防疫措施，要求5月5日起，市民進入各類公共場所、乘坐公共交通工具等，均須持有7日內核酸檢測陰性證明。有特定防疫要求的，組織管理方可縮短檢測時間要求。

據《北京日報》，為落實「動態清零」總方針和「四早」要求，有效應對Omicron傳播風險，打好防控主動仗，確保首都正常生活、生產秩序，首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制作出上述決定。而5月3日起，北京核酸檢測對市民免費，所需費用由財政資金和醫保基金共同負擔。

【北京疫情】五一假期 進入全市公共場所須持核酸陰性證明

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參加有組織聚集活動 需查疫苗全程接種證明

至於具體查驗要求，有組織的活動方面，參加會議培訓、文藝演出、體育賽事、團隊旅遊等有組織的聚集性活動，按照「誰組織、誰負責」原則，在掃碼測溫同時，查驗48小時內核酸檢測陰性證明及疫苗全程接種證明。

需預約的活動方面，對博物館、圖書館、旅遊景區等有預約要求的場所，預約時須提供7日內核酸檢測陰性證明，入場時掃碼測溫並查驗7日內核酸檢測陰性證明。

而進入黨政機關企事業單位及其他社會單位、文化娛樂、體育健身、商務樓宇、商場超市、賓館酒店、餐飲飯店等公共場所，按照「誰管理、誰負責」原則，在掃碼測溫同時，查驗7日內核酸檢測陰性證明。

醫療機構就診方面，進入醫療機構就診人員，在掃碼測溫同時，查驗48小時內核酸檢測陰性證明。對於急危重症等特殊情況，嚴格落實首診負責制，不得以核酸檢測結果不符合要求為由拒診。

至於核酸檢測陰性證明，以「北京健康寶」核酸查詢結果或紙質報告為憑證，前者以核酸檢測時間為準，後者以報告時間為準。

值得注意，今日（30日）起「五一」假期期間，進入北京各類公共場所，已須持48小時內核酸陰性證明。而假期後，全市上班上學人員須持48小時內核酸檢測陰性證明。

責任編輯：林佩怡

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