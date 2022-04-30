  • 25°C
香港時間 : 2022430日 (六) 13:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上海社會面零新增 首批白名單企業復工率超8成

國情動向 13:41 2022/04/30

分享：

分享：

上海新冠肺炎疫情露曙光，在封控約1個月後，昨日新增10,181宗感染中，剔除985宗確診由無症狀感染者轉歸，實除新增陽性9,196宗，均在隔離管控中發現，單日社會面新增陽性清零，是本輪疫情以來首次。

不過，上海方面表示，疫情防控還處在關鍵階段，形勢依然嚴峻複雜，仍要強化社會面管控。副總理孫春蘭也稱，疫情形勢總體穩中向好，但基礎仍不牢固，各項工作力度只能加強不能放鬆，要以快制快，嚴防疫情反彈。

上海市衛健委副主任趙丹丹表示，還是要繃緊疫情防控這根弦，不鬆懈、不聚集、減少流動，嚴格按「三區」劃分要求認真落實，鞏固來之不易的疫情防控成果。並繼續呼籲符合條件的長者盡快新冠疫苗接種。

另一方面，上海繼續推進復工，目前首批666間「白名單」企業復工率超過80%，日前並推出了第二批1,188間「白名單」企業。

上海市經濟信息化委總工程師張宏韜表示，在做好疫情防控的前提下，復工復產工作已取得一定進展，並有序推動人員返崗，緩解物流運輸問題，並努力做好服務保障，全力幫助企業打通復工復產中的難點和堵點，通過建立問題清單和銷項機制、供應鏈紅黃燈機制等，推動符合防疫要求的重點企業復工復產，確保復工企業不停產。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 孫春蘭 上海 中國

下一篇文章

內地三部門促拐賣婦女兒童嫌犯投案 7月前自首可減輕處罰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

回應英外相 中方：北約已搞亂歐洲 還要搞亂亞太？
回應英外相 中方：北約已搞亂歐洲 還要搞亂亞太？
堅持「動態清零」 國家衛健委：疫情病毒才是拖累經濟罪魁禍首
堅持「動態清零」 國家衛健委：疫情病毒才是拖累經濟罪魁禍首
台灣暫緩允許港人以就業申請定居 原定5月1日開放
台灣暫緩允許港人以就業申請定居 原定5月1日開放
政治局會議後人民幣回彈 在岸價漲249點收報6.5866
政治局會議後人民幣回彈 在岸價漲249點收報6.5866
皮尤調查：逾八成美國人對中國看法負面 好感度歷來最低 京回應
皮尤調查：逾八成美國人對中國看法負面 好感度歷來最低 京回應
政治局會議：堅持動態清零 努力實現全年經濟目標（更新版）
政治局會議：堅持動態清零 努力實現全年經濟目標（更新版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款