上海社會面零新增 首批白名單企業復工率超8成

上海新冠肺炎疫情露曙光，在封控約1個月後，昨日新增10,181宗感染中，剔除985宗確診由無症狀感染者轉歸，實除新增陽性9,196宗，均在隔離管控中發現，單日社會面新增陽性清零，是本輪疫情以來首次。

不過，上海方面表示，疫情防控還處在關鍵階段，形勢依然嚴峻複雜，仍要強化社會面管控。副總理孫春蘭也稱，疫情形勢總體穩中向好，但基礎仍不牢固，各項工作力度只能加強不能放鬆，要以快制快，嚴防疫情反彈。

上海市衛健委副主任趙丹丹表示，還是要繃緊疫情防控這根弦，不鬆懈、不聚集、減少流動，嚴格按「三區」劃分要求認真落實，鞏固來之不易的疫情防控成果。並繼續呼籲符合條件的長者盡快新冠疫苗接種。

另一方面，上海繼續推進復工，目前首批666間「白名單」企業復工率超過80%，日前並推出了第二批1,188間「白名單」企業。

上海市經濟信息化委總工程師張宏韜表示，在做好疫情防控的前提下，復工復產工作已取得一定進展，並有序推動人員返崗，緩解物流運輸問題，並努力做好服務保障，全力幫助企業打通復工復產中的難點和堵點，通過建立問題清單和銷項機制、供應鏈紅黃燈機制等，推動符合防疫要求的重點企業復工復產，確保復工企業不停產。

責任編輯：林佩怡

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