【中國PMI】疫情對經濟衝擊4月加快顯現 穩增長需加力

中國多地爆發新冠肺炎疫情，上海等地並實行嚴格封控措施，對經濟的負面影響於4月加快顯現。4月官方與財新製造業採購經理指數（PMI），均創逾兩年以來新低，產需兩端均受挫，物流不暢影響大；非製造業商務活動指數更急降至41.9，服務業受重創。

分析認為，中國經濟下行壓力加大，穩增長政策仍需加力，以消除疫情衝擊。政治局會議已明確加大宏觀政策調節力度，景氣最差階段或即將過去。

製造業PMI創新冠疫情首次爆發以來最低

據國家統計局周六（30日）公布，作為宏觀經濟先行指標，4月製造業PMI降至47.4，連跌兩個月，低過路透調查預估中值的48，並創2020年2月新冠疫情首次爆發以來最低。

更多反映中小企業的財新中國製造業PMI，4月進一步下降至46，低於3月2.1個百分點，連續兩個月創2020年3月以來新低。

疫情衝擊 中國4月官方製造業PMI跌至47.4 非製造業41.9

疫下供需收縮 4月財新中國製造業PMI降至46 創2020年3月來新低

非製造業方面，官方4月非製造業商務活動指數為41.9，低於上月6.5個百分點。受疫情嚴重衝擊，服務業商務活動指數低於上月6.7個百分點，降至40。建築業商務活動指數為52.7 ，低於上月5.4個百分點，仍位於擴張區間。

第二季GDP增長承壓 或變負數

路透報道，保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指出，數據顯示4月經濟動能急劇放緩，服務業和製造業受Omicron疫情及管控措施重創，他預計中國大多數經濟指標或會在4月份出現負增長。由於疫情封控措施可能時斷時續，二季度中國GDP增長或轉為負數。

他認為，未來的關鍵問題是當局將如何微調「零容忍」政策，以減輕經濟損失。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，製造業景氣度持續轉弱，供給收縮，需求承壓，外需惡化，供應鏈受阻，物流時間延長，積壓工作量增加，工人返崗困難，通脹壓力持續。目前政策層面最緊迫的工作是堅持「動態清零」下，優化人員和物資流動，著力穩定產業鏈供應鏈。對受疫情影響較大的行業企業，應加大扶持力度；眾多企業員工、靈活就業人員、低收入群體收入下滑、生活困難，亦不能忽視。

政治局會議定調 景氣最差階段或將過去

國金證券宏觀團隊趙偉認為，景氣最差的階段或即將過去，對經濟不必過於悲觀。隨著新增感染人數下降、物流開始恢復，復工復產正在推進；而政治局會議明確加大宏觀政策調節力度，穩增長轉向第二步項目開工、需求釋放。

政治局會議：堅持動態清零 努力實現全年經濟目標

8大要點 政治局會議釋穩經濟信號 政策支持力度或超預期？

中共中央政治局周五（29日）召開會議，提到堅持動態清零，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響；紮實穩住經濟，努力實現全年經濟社會發展預期目標，保持經濟運行在合理區間，用好各類貨幣政策工具，抓緊謀劃增量政策工具，全力擴大國內需求，全面加強基礎設施建設，確保交通物流暢通等。

另外，中國物流與採購聯合會副會長蔡進認為，4月下旬以來，疫情防控各項政策更加精準，針對保主體、保暢通、促消費、強投資、穩就業的各項扶持政策陸續出台，中國經濟在經歷短期衝擊後有望重歸平穩恢復的軌道。

責任編輯：林佩怡

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