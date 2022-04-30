網傳外灘長草照片 上海網絡闢謠遭質疑

上海「封城」1個月，近日網絡流傳一張外灘空無一人、地上長草的照片，引發議論。「上海網絡闢謠」公眾號之後表示「連夜去看了看」，並拍下外灘沒長草的相片。

不過，有網民表示，網傳圖片位置是虹口北外灘，指「上海網絡闢謠」的照片是在浦西外灘，質疑如何「闢謠」。

「上海網絡闢謠」周六（30日）發文表示，對於網友指出「網傳長草的外灘」並不是其拍攝的外灘，「我們虛心接受」。

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文章並指，經過核查，網傳「外灘長草」的照片，攝於濱江秦皇島路碼頭附近，距大家熟悉的黃浦區外灘濱江段大概4公里左右路程。「據稱，此處在疫情前就有嫩芽萌發，不過一直有定期養護維護。如今，春風吹又生，小草生命力更旺盛了。」

文章解釋，出現偏差，是因為在大多數上海市民的記憶裡，「外灘」是不到1.5公里的黃浦江濱江，大多數人不會想到其他地方。又說拍攝這組照片初衷不是說「外灘不能長草」，只是希望用真實的畫面告訴大家，外灘如今怎麼樣。

有網民認為，外灘長不長草不重要，封控期間應關注民生，又認為闢謠都不在同一個地方拍攝，如何說服別人，還批評平台沒有認錯，只是辯解。亦有人認為，北外灘確實不是大眾認知中的「外灘」最熱鬧的那一段。

內地網民反應：

長就長唄，春風吹又生，這還闢謠。多花點心思在老百姓身上。要是不長草才 不正常了，長草了證明上海這一個月實打實的實行動態清零政策了，人民都在家隔離。 沒人走，長草很自然，闢謠是不是多此一舉。 確實有歧義啊，虹口那段並不是外灘，原貼如果真的標題叫「外灘長草了」，確實是有誤導的效果的呀。

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責任編輯：林佩怡

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