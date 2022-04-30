  • 25°C
香港時間 : 2022430日 (六) 16:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網傳外灘長草照片 上海網絡闢謠遭質疑

社會熱點 16:11 2022/04/30

分享：

分享：

上海「封城」1個月，近日網絡流傳一張外灘空無一人、地上長草的照片，引發議論。「上海網絡闢謠」公眾號之後表示「連夜去看了看」，並拍下外灘沒長草的相片。

不過，有網民表示，網傳圖片位置是虹口北外灘，指「上海網絡闢謠」的照片是在浦西外灘，質疑如何「闢謠」。

「上海網絡闢謠」周六（30日）發文表示，對於網友指出「網傳長草的外灘」並不是其拍攝的外灘，「我們虛心接受」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

文章並指，經過核查，網傳「外灘長草」的照片，攝於濱江秦皇島路碼頭附近，距大家熟悉的黃浦區外灘濱江段大概4公里左右路程。「據稱，此處在疫情前就有嫩芽萌發，不過一直有定期養護維護。如今，春風吹又生，小草生命力更旺盛了。」

文章解釋，出現偏差，是因為在大多數上海市民的記憶裡，「外灘」是不到1.5公里的黃浦江濱江，大多數人不會想到其他地方。又說拍攝這組照片初衷不是說「外灘不能長草」，只是希望用真實的畫面告訴大家，外灘如今怎麼樣。

有網民認為，外灘長不長草不重要，封控期間應關注民生，又認為闢謠都不在同一個地方拍攝，如何說服別人，還批評平台沒有認錯，只是辯解。亦有人認為，北外灘確實不是大眾認知中的「外灘」最熱鬧的那一段。

內地網民反應：

長就長唄，春風吹又生，這還闢謠。多花點心思在老百姓身上。要是不長草才

不正常了，長草了證明上海這一個月實打實的實行動態清零政策了，人民都在家隔離。

沒人走，長草很自然，闢謠是不是多此一舉。

確實有歧義啊，虹口那段並不是外灘，原貼如果真的標題叫「外灘長草了」，確實是有誤導的效果的呀。

上海首現「社會面清零」 首批白名單企業復工率超8成

上海這封控區居民被要求1天4次快測 「鼻黏膜都要被捅破」

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

上海首現「社會面清零」 首批白名單企業復工率超8成
今日
上海首現「社會面清零」 首批白名單企業復工率超8成
上海這封控區居民被要求1天4次快測 「鼻黏膜都要被捅破」
2022/04/29
上海這封控區居民被要求1天4次快測 「鼻黏膜都要被捅破」
【上海疫情】封控1個月員工被困辦公室 金融遊說團體促當局允輪換
2022/04/28
【上海疫情】封控1個月員工被困辦公室 金融遊說團體促當局允輪換

你可能感興趣

上海首現「社會面清零」 首批白名單企業復工率超8成
今日 13:41
上海首現「社會面清零」 首批白名單企業復工率超8成
上海這封控區居民被要求1天4次快測 「鼻黏膜都要被捅破」
15:15 2022/04/29
上海這封控區居民被要求1天4次快測 「鼻黏膜都要被捅破」
【上海疫情】封控1個月員工被困辦公室 金融遊說團體促當局允輪換
15:25 2022/04/28
【上海疫情】封控1個月員工被困辦公室 金融遊說團體促當局允輪換
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 上海 中國 網絡熱話

下一篇文章

北京5/5起 進公共場所、乘公共交通須持7日內核酸陰性證明
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

湖南長沙一棟樓房突然倒塌 目前陸續有人被救出
湖南長沙一棟樓房突然倒塌 目前陸續有人被救出
專家指不明原因兒童肝炎有輸入性風險 張文宏推測原因是這樣
專家指不明原因兒童肝炎有輸入性風險 張文宏推測原因是這樣
上海本土感染反彈至1.5萬宗 國家衛健委談防控5挑戰（第三版）
上海本土感染反彈至1.5萬宗 國家衛健委談防控5挑戰（第三版）
上海這封控區居民被要求1天4次快測 「鼻黏膜都要被捅破」
上海這封控區居民被要求1天4次快測 「鼻黏膜都要被捅破」
【北京疫情】五一假期 進入全市公共場所須持核酸陰性證明
【北京疫情】五一假期 進入全市公共場所須持核酸陰性證明
以京滬疫情為鑒 國家衛健委：要以快治快、提升疫苗接種
以京滬疫情為鑒 國家衛健委：要以快治快、提升疫苗接種
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款