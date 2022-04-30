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習近平：要規範和引導資本發展 設立「紅綠燈」

經濟脈搏 16:46 2022/04/30

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新華社報道，中共中央政治局周五（29日）下午就依法規範和引導中國資本健康發展，進行第三十八次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，要規範和引導資本發展，設立「紅綠燈」，並完善資本行為制度規則，加強反壟斷和反不正當競爭監管執法等。

此外，他強調要加強資本領域反腐敗，保持反腐敗高壓態勢，堅決打擊以權力為依託的資本逐利行為，著力查處資本無序擴張、平台壟斷等背後的腐敗行為。

克服經濟脫實向虛的傾向

習近平表示，資本是社會主義市場經濟的重要生產要素，在社會主義市場經濟條件下規範和引導資本發展，關係堅持社會主義基本經濟制度、改革開放基本國策、高質量發展和共同富裕、國家安全和社會穩定。必須深化對新的時代條件下中國各類資本及其作用的認識，規範和引導資本健康發展，發揮其作為重要生產要素的積極作用。

他提到，中共十八大以來，全面深化改革，強化反壟斷，著力防範和化解金融風險，克服經濟脫實向虛的傾向，重點解決不良資產風險、泡沫風險等；對資本性質的理解逐步深化，對資本作用的認識更趨全面，對資本規律的把握更加深入，對資本運行的治理能力不斷提高。

激發各類資本活力 加強反壟斷監管執法

習近平指出，必須堅持黨的領導和中國社會主義制度，牢牢把握正確政治方向，堅持疏堵結合、分類施策，統籌發展和安全、效率和公平、活力和秩序、國內和國際，注重激發包括非公有資本在內的各類資本活力。

同時，必須認識到，資本具有逐利本性，如不加以規範和約束，就會給經濟社會發展帶來不可估量的危害。要正確處理不同形態資本之間的關係，在性質上要區分，在定位上要明確，規範和引導各類資本健康發展。

習近平指出，要深化資本市場改革，健全產權保護制度，深入推進實施公平競爭政策，全面落實公平競爭審查制度，消除各種市場壁壘。要完善開放型經濟體制，不斷提高對外開放水平，促進投資便利化，以優質市場環境吸引更多國際資本在我國投資興業。要支持和鼓勵中國資本和企業走向世界。

他並強調，要規範和引導資本發展。要設立「紅綠燈」，健全資本發展的法律制度。針對存在的突出問題，做好相關法律法規的立改廢釋。要嚴把資本市場入口關，完善市場准入制度，並完善資本行為制度規則。要加強反壟斷和反不正當競爭監管執法，依法打擊濫用市場支配地位等壟斷和不正當競爭行為。

習近平指出，要全面提升資本治理效能。要加強屬地監管，地方要全面落實屬地監管責任，確保監管到位。要完善行業治理和綜合治理的分工協作機制，加強行業監管和金融監管、外資監管、競爭監管、安全監管等綜合監管的協調聯動。要精準把握可能帶來系統性風險的重點領域和重點對象，增強治理的預見性和敏捷度，發現風險早處置、早化解。

責任編輯：林佩怡

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