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【北京疫情】5月1至4日全市暫停堂食 未雨綢繆正著手建方艙

社會熱點 18:10 2022/04/30

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北京新冠肺炎疫情持續，本輪累計295宗感染。正值五一假期，北京升級防控措施，5月1日至4日，全市餐飲經營單位暫停堂食，轉為外賣服務。

另外，北京市衛健委副主任李昂表示，本著預防為先、做足準備的原則，正著手進行北京市的方艙醫院建設工作。目前，已完成4000張床位的改建儲備任務，未來還將抓緊規劃建設較大規模的方艙。他說，「其實，北京沒有那麼多感染者，但確實要未雨綢繆，先做準備」。

本輪累計295宗感染 房山區景區暫停開放

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火今日（30日）通報，昨午3時至今午3時，北京新增67宗感染，其中59宗確診、8宗無症狀感染。4月22日以來，本市累計報告295宗感染者，涉及13個區，其中朝陽區最多有123宗、房山區72宗。

朝陽區5月1日、3日將進行兩輪區域核酸檢測。房山區則將在5月2日、4日再開展兩輪核酸檢測；該區即日起，各景區、景點、民宿暫停開放，相關公園實行封閉管理。

五一假期 進入北京公共場所須持核酸陰性證明

北京5/5起 進公共場所、乘公共交通須持7日內核酸陰性證明

據已累計完成的107宗本土感染者標本測序，經序列比對結果提示，全市存在兩條獨立傳播鏈，均與近期京外聚集性疫情，以及其外溢至其他省市的病毒序列完全一致。

北京市商務局二級巡視員丁劍華表示，本次疫情出現多宗餐飲場所就餐人員和員工感染，共同就餐成為感染主要風險。為降低疫情傳播風險，根據市疫情防控工作領導小組部署要求，5月1日至4日全市餐飲經營單位暫停堂食，轉為外賣服務。

責任編輯：林佩怡

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