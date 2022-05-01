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北京增59宗本土感染 環球影城今起暫時關閉

社會熱點 11:16 2022/05/01

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北京昨日新增59宗新冠肺炎本土個案，當局繼續收緊防疫措施，包括由今起至5月4日的五一假期期間，全市餐飲單位暫停堂食。北京環球影城主題公園配合當局防疫，今起暫時關閉。

國家衛健委公布，北京昨日新增53宗本地確診個案，以及6宗無症狀感染者。

北京環球度假區表示，接獲政府有關部門通知，為落實疫情防控要求，配合開展新冠肺炎疫情流行病學調查，同時出於對遊客和員工健康及安全的審慎考慮，北京環球度假區已在疾控部門指導下，立即啟動防疫應急預案。北京環球影城主題公園、北京環球城市大道自今天起暫時關閉。

北京環球度假區稱，受影響的遊客，將通過原購票渠道辦理退票或改期，稍後將發布具體相關指引。

該度假區還指，將密切關注疫情防控形勢，營運恢復時間一經確定，將及時公布。同時，在相關部門指導下，將進行全員核酸檢測、環境採樣檢測，對整個園區進行全面、深度的清潔等工作，確保度假區環境健康與安全。

此外，北京全市公園景區、文體娛樂場所等，在五一假期會按照五成限流開放。由5月5日起，北京市民要常態化接受核酸檢測，同日起乘坐巴士及地鐵，要有7天內檢測陰性證明。

北京當局並表示，本著「預防為先、做足準備」的原則，正著手建設方艙醫院，目前，已完成4000張床位的改建儲備任務。

【北京疫情】5月1至4日全市暫停堂食 未雨綢繆正著手建方艙

北京5/5起 進公共場所、乘公共交通須持7日內核酸陰性證明

責任編輯：蒯宇澄

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