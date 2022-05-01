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上海增逾7800宗本土個案 普陀等6區社會面基本清零

社會熱點 11:47 2022/05/01

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內地單日新增8325宗本土個案，上海佔7872宗，近九成是無症狀感染。上海當局表示，專家研判上海社區傳播風險已得到有效遏制，目前上海有6個區符合社會面基本清零。

上海增38死 平均年齡80.9歲

上海疫情持續回落，昨日新增本土確診病例788宗，無症狀感染者7084宗，其中683宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸，105宗確診病例和7084宗無症狀感染個案是在隔離管控中發現。上海再多38人死亡，平均年齡80.9歲，最小年齡50歲，最大年齡97歲，全部都有長期病。

上海持續動態梯次調整「三區」管控範圍，全市封控區人口數下降至300多萬，管控區人口約600萬，防範區人口數上升至1500多萬。

上海市政府表示，本輪疫情防控取得階段性成效，疫情形勢穩中向好，總體呈現波動下降趨勢，單日新增感染人數已經連續4天在1萬宗以下，核酸篩查和抗原檢測的陽性檢出率逐步下降。專家研判上海社區傳播風險已得到有效遏制。

當局並明確了社會面清零和基本清零的評價標準，即以行政區為單位，區內社會面（含管控區、防範區，以及非閉環管理的社會流動人員等）陽性感染者數量日趨減少、風險可控；如果連續三天單日新增數占區內總人口數比例小於十萬分之一，就可以認為社會面基本清零；如果連續三天單日新增數為零，就實現了社會面清零。

5月1至7日繼續全市「核酸+抗原」檢測

當局指，目前上海有六個區符合社會面基本清零，分別是奉賢、金山、崇明、青浦、松江和普陀，這六個區在做好三區管控的同時，實施有限人員、有限區域、有限活動，通過全面推進十大攻堅行動，力爭早日實現社會面清零的目標。

對尚未達到社會面基本清零標準的其他區域，主要是黃浦、靜安、徐匯、長寧、虹口、楊浦、寶山、閔行和嘉定等9個區，繼續從嚴從緊，實施「全域嚴格管理、全員檢測篩查、全面流調排查、全民清潔消殺，全程查漏補缺」等綜合防控措施，力爭儘早實現社會面基本清零。

上海市衛健委指，新增感染者仍處高位，稍有鬆懈就可能反彈，今日開始一連七日，全市繼續開展分區分級的「核酸+抗原」檢測模式，五一期間將開展互聯網醫院義診活動。

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責任編輯：蒯宇澄

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