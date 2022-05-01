內地鋼鐵PMI指數三連降：疫情影響延續 企業利潤空間壓縮

據中物聯鋼鐵物流專業委員會發布最新報告，4月國內鋼鐵PMI指數為40.5%，按月下降3.8個百分點。該指數在今年1月取得較好開局，此後已連續3個月下降，鋼鐵行業下行壓力加大。

分項指數顯示，4月份，疫情對鋼鐵行業的影響有所延續，涉及到產業鏈的各個環節，需求整體下滑，鋼廠生產收緊，原材料價格上漲，鋼材價格震盪下行。

停工停產、房地產下行 鋼市需求整體下滑

報告分析，4月份，國內疫情多點散發仍是影響鋼鐵產業鏈的首要因素。需求方面，國內鋼市需求整體下滑。一方面主要是由於部分地區疫情形勢嚴峻，並形成外溢效應，導致多個區域停工停產，相關用鋼需求明顯縮減。疫情導致的貨運物流不暢也對鋼材銷售有一定衝擊。新訂單指數為33.6%，按月下降5.7個百分點，降幅較大。另一方面房地產市場增速下行也在一定程度上弱化了對鋼材市場的支撐。

相較之下，國外需求穩中有升。報告認為，一個重要原因是地緣政治影響持續擴大，俄烏地區的鋼鐵出口訂單無法順利交貨，因此部分進口商將訂單轉向中國，以填補進口缺口。新出口訂單指數為44.5%，按月上升1.6個百分點。

供給方面，疫情導致鋼廠生產縮減。報告稱，由於疫情影響，4月份貨運物流繼續受限，原材料輸入和產成品輸出存在困難。此外，疫情也導致人員流動和就業受限。

疫情對鋼鐵行業的影響也同樣延伸到價格領域。一方面，疫情導致原材料價格和物流費用上升。另一方面，疫情導致需求端有所下滑，使得產成品價格有小幅下降。上海螺紋鋼價格指數顯示，4月鋼材價格小幅震盪下行，4月1日價格為5023元/噸，之後呈現震盪態勢，4月26日價格為4974元/噸，為當月最低值。整體來看，受疫情影響，鋼企成本上升，產成品價格下降，企業利潤空間受到壓縮。

報告預計，隨著疫情防控措施持續壓實，疫情在5月對鋼鐵產業鏈影響將逐步減弱，前期被抑制的市場需求或加快釋放，鋼廠生產趨於回升，成本壓力有望緩解，鋼材價格穩定回升。

【中國PMI】疫情對經濟衝擊4月加快顯現 穩增長需加力

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責任編輯：蒯宇澄

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