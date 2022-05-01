4月百強房企銷售按年跌58% 內地樓市繼續下行探底

地方政府穩樓市新政落地速度顯著加快，4月超60城出台房地產寬鬆政策近90條。不過，4月住宅銷售仍進一步下滑。克而瑞研究中心數據顯示，百強房企前4個月累計業績規模按年大幅降低50.2%，降幅較一季度進一步擴大；4月單月業績按年跌58.6%，按月跌16.2%。

數據指出，4月份銷售進一步下跌，部分原因是買家因防疫封控而止步不前。上海疫情持續加強了封控，並延伸到廣州及首都北京等經濟重鎮。

百強房企中92家銷售下跌

億翰智庫提供的數據顯示，百強房企中4月單月銷售額按年下降的共有92家，TOP30中僅越秀地產按年有所上漲。另據中指院數據，今年前4個月，百強房企銷售額均值同比大幅下降50.2%，銷售額超千億房企僅3家，較2021年同期減少了6家。

樓市整體表現低迷，在需求及購買力透支、信心缺失等問題尚未改善的情況下，下行壓力呈加劇的態勢。貝殼研究院數據亦顯示，全國重點62城商品住宅簽約面積累計按年下降44%，較3月跌幅進一步加深5個百分點。

樓價方面，中指研究院報告顯示，4月百城新建住宅平均價格為16193元/平方米，按月微漲0.02%，漲幅較上月收窄0.01個百分點；按年上漲1.51%，漲幅較上月收窄0.21個百分點。

數據並顯示，百城二手住宅平均價格為16032元/平方米，按月上漲0.03%，漲幅較上月收窄0.08個百分點；按年上漲1.91%，漲幅較上月收窄0.47個百分點。

上周五（29日）召開的中共中央政治局會議承諾，促進房地產市場平穩健康發展。克而瑞稱，房地產市場能否真正回穩，尚有待更大力度的刺激性政策落地。克而瑞預計，核心城市市場有望在三季度觸底回穩。

解讀政治局會議 專家料樓市限購限貸有望再鬆綁

【中國樓市】深圳樓市近期回暖 中介日均接待客戶超200人（組圖）

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道