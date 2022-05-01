台灣新增逾1.6萬宗本土確診 增3人病逝

台灣新冠病毒確診病例持續增加，今日（5月1日）新增1萬6936宗本土病例，創疫情以來新高，連續4天單日個案破萬；另再有三名患者離世。官員預測，當地疫情將5月中下旬可能達到高峰。

綜合台媒報導，台灣衛生福利部疾病管制署網站公佈的數據顯示，台灣新增1萬7085宗確診病例，其中1萬6936宗本土病例，149例宗境外移入個案。確診個案中新增42中症、5重症。

新北市新增個案占最多 台北市次之

新增個案分布為新北市5810宗最多，台北市4134宗次之，桃園市2784宗第三，台中市816宗第四，基隆市792宗第五。

新增3人病逝，皆為男性，介於60多歲至90多歲，其中一人為90多歲男性，未接種過任何一劑疫苗，有糖尿病、中風病史。

另一名死亡個案為60多歲男性，接種過2劑疫苗，亦有長期病患。此外還有一名中症個案轉重症死亡，為60多歲男性，僅接種1劑疫苗，有消化性潰瘍併胃出血病史。

預計5月中下旬疫情達高峰

台灣的疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上認為，台灣疫情還沒到達最高點，預計5月中下旬可能會達到高峰。

指揮中心統計，今年截至4月30日，本土病例共8萬9990宗，其中8萬9736人為輕症或無症狀，占比為99.72%；中症個案共226人，占比0.25%；重症累計28宗，13人治療中、15人為死亡個案，重症占比0.03%。

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責任編輯：蒯宇澄

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