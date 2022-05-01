董事長強制員工五一加班「不服馬上炒掉」 中青寶致歉

今天是五一勞動節，一家明星上市公司董事長卻強制要求員工假期加班，而登上微博熱搜。根據網上曝出的截圖顯示，中青寶董事長李瑞傑強制要求員工加班，甚至表示「不服的，馬上炒掉」，面對輿論發酵，中青寶發布致歉聲明。

公司稱一季度業績未達標 董事長情急

中青寶發佈聲明稱，面對疫情等不利影響，在一季度沒有完成既定業績目標的情況下，公司董事長情急之下在公司內部群裡發表了不恰當的言論，引發了負面輿論，對公司形象造成了不利影響。

聲明稱，目前，公司正在全力克服疫情影響，加快研發進度，狠抓經營業績，力爭實現既定經營目標。在此過程中，亦會嚴格執行勞動法等法律規則關於五一假期休假及加班制度的規定，保障員工的合法權益。

聲明並表示，對於此次不當舉動，董事長本人已經深刻意識到事情的嚴重性並作了自我反省，後續公司將以更優異的業績來回報全體股東。

中青寶第一季度報告顯示，報告期內，公司實現營業收入6961萬元（人民幣，下同），按年下降12.86%，歸屬於上市公司股東的凈利潤434萬元，按年下降42.06%，實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤49萬元，按年下降91.59%，基本每股收益0.02元。

2021全年，公司實現營業總收入3.55億元，按年增長20.9%；實現歸母凈虧損4623萬元，上年同期虧損1.3億元，虧損幅度收窄。

對此，中青寶表示，遊戲業務方面，因公司經營戰略規劃，本年度公司在網路遊戲業務板塊保持持續投入，加大了研發費用、員工薪酬等成本費用的支出。多款移動端遊戲新產品處於研發階段，前期投入了較大的研發費用，尚未產生經濟效益。

曾因進軍元宇宙股價暴漲

作為A股市場的明星股，去年，中青寶曾因為進軍元宇宙爆火，股價扶搖直上。去年下半年，中青寶表示公司將推出元宇宙遊戲《釀酒大師》，公司稱其為「虛擬與現實夢幻聯動模擬經營類的元宇宙遊戲」，並表示遊戲中玩家自己「親手」釀的酒，可以在線下提酒。

憑藉相關概念，中青寶股價暴漲。不過，截至目前，公司股價從最高點下跌了50%。根據最新的一季報，公司股東人數超過9萬戶。

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責任編輯：蒯宇澄

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