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北京新增41宗本土感染 武漢今日起每3天一次核檢

社會熱點 14:52 2022/05/02

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內地疫情持續，據國家衛健委通報，內地新增本土感染7741宗，其中上海新增7333宗本土感染，新增感染者連續第二天低於1萬宗；北京新增41宗本土感染，武漢自今日起開始每3天一次核酸檢測。

上海疫情方面，新增本土確診727宗，無症狀感染者6606宗，其中529宗確診病例為既往無無症狀感染者轉歸。此外，上海有32宗死亡個案。

另據財新網報道，上海疫情轉好之際，從1日開始，防範區範圍內的居民可在有限範圍內出社區進行活動，涉及人口約1500多萬人。

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北京新增染疾人數較前日有所回落

北京新增36宗本土確診病例，5宗無症狀病例，新增人數較前日有所回落。

武漢今日起全市每3天組織一輪擴面核酸篩查。5月3日0時起，市民群眾進入社區、小區、學校、機關及企事業單位、各類公共場所，乘坐公共交通工具等，均須提供72小時核酸檢測陰性證明或核酸已採樣信息。

北京新增41宗本土感染 武漢今日起每3天一次核檢

另據新華社昨日報道，國務院副總理孫春蘭4月2日至5月1日帶領工作組在上海調研指導疫情防控工作。這意味著孫春蘭已經結束在上海的調研指導工作。

報道指出，經過各方共同努力，上海疫情穩中向好、得到有效控制，單日新增病例從2.7萬的峰值降到前天的7189例，Rt值從2.27下降到0.67，近2/3的感染者已經治愈出院。

孫春蘭說，當前上海疫情防控處於不進則退的關鍵時期，要咬緊社會面清零目標不放松，繼續推進攻堅拔點行動，堅決做到應收盡收、應隔盡隔，鞏固擴大防控成果，防止疫情反彈。

責任編輯：李冰琪

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