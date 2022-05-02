網傳上海一福利院老人未死亡被裝屍袋 6人被處罰（更新版）

網傳上海一福利院在1日下午轉運「死亡」老人時，發現老人仍有生命體征。5月2日淩晨，據內媒報道，該福利院證實確有此事。目前老人已轉運至醫院救治，生命體征趨穩。 當局通報指，6人被處罰，包括5名官員和涉事醫生。

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據澎湃新聞報道，當局通報，目前老人生命體征平穩。根據調查結果，普陀區對涉事單位和相關責任人進行處理：對區民政局黨組書記、局長張建東黨紀立案，接受進一步調查；對區民政局黨組成員、副局長黃耀紅，區民政局養老服務科科長劉穎華，長征鎮社會事業發展辦公室主任吳友成三人免職、黨紀立案，接受進一步調查；對新長征福利院院長葛芳免職、政務立案，接受進一步調查。

區衛健委根據《中華人民共和國醫師法》規定，吊銷涉事醫生田某某醫師執業證，並由公安機關對其立案調查。如涉及其他人員的，依法依規處理。

位於上海市普陀區的新長征福利院（養老院）把還有氣息的老人裝進屍袋，要送往殯儀館火化，直到殯儀館人員發現「屍體」竟然在動，從車裡拖出來，並說：「還在動是活的」，才把長者送回。

這起事件引起許多網友痛批新長征福利院離譜又殘忍，更有人質問：「這個事件是被發現了，那之前沒有被發現的呢？」

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根據東方網報道，事發的新長征福利院及普陀區民政局承認，確有此事。目前老人已轉運至醫院救治，生命跡象趨穩。

針對這起事件，普陀區民政局表示，已會同相關部門迅速成立聯合調查組進駐新長征福利院，在查清事實後將對相關責任人嚴肅處理，並向社會及時公布。

責任編輯：李冰琪