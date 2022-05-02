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台灣增逾1.7萬宗本土病例續創新高 再多3人病逝

社會熱點 17:31 2022/05/02

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台灣新冠肺炎疫情持續升溫，周一（2日）通報新增17,801宗本土病例，連續5日破萬，再創單日新高；另再多3人病逝。當局今日開始為6至11歲兒童接種莫德納（Moderna）疫苗，多個縣市安排學童在校園接種。

據疫情指揮中心通報，新增本土個案分佈在全台22個縣市，以新北市佔最多，有6584宗，其次為台北市3718宗、桃園市2577宗，基隆、台中和高雄等地亦有確診病例。新增的3宗死亡個案，為1男2女，年齡介乎70多歲至90多歲，皆屬重症病例及有慢性病史。

今日起，台灣6歲至11歲兒童可接種莫德納疫苗。教育部部門表示，學童接種疫苗後如有不良反應，可請3天疫苗假。

台灣新增逾1.6萬宗本土確診 增3人病逝

台灣新增本土病例破萬 多地搶購快測包引混亂

據《中央社》報道，高雄市、彰化縣、屏東縣等縣市安排學生在校園接種。彰化縣衛生局提到，全縣約有6萬名學童符合接種資格，目前約2成送意願書表示願接種疫苗。

苗栗縣將於本周五（6日）開始安排校園接種，雲林縣預計下周二（10日）開始安排。嘉義市還在調查接種意願書，嘉義市衛生局表示，學生家長選擇不在校園接種，也可即日起帶學童及健保卡、通知單和同意書至合約醫療院所接種疫苗。

此外，疫情指揮中心指揮官陳時中表示。為避免大量民眾湧到醫院檢測，影響急症室服務，即日起無症狀患者需快速測試呈陽性，才可做核酸檢測。

責任編輯：易燕丹

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