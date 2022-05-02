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長沙塌樓事故第8名被困人員獲救送醫

社會熱點 21:41 2022/05/02

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湖南省長沙市一幢8層高的居民自建房於上月29日突然倒塌，造成23人被困，另有39人失聯。截至今日（2日）晚上7時20分左右，已救出8名被困人員，並送醫救治。

綜合央視新聞、人民日報報導，經過近79個小時的努力，第8名受困人員被救出。現場救援人員表示，在目前被救出來的8名受困人員中，這是救援難度最大、救援時間最長、被埋位置最低的一位。

此前報導指出，第8名受困者為一名女性，與已被救出的第6名被困者基本在同一區域，同樣在周日（1日）下午被發現，但其腿部被重物壓住。當時救援人員已為她補充生理鹽水，她的生命體徵相對平穩，可與救援人員正常對話，但因現場救援空間狹窄，救援難度非常大。

湖南長沙自建房倒塌事故已救出6人 39人仍失聯（更新版）

目前，第8位獲救人員已送往醫院救治；現場救援工作仍在緊張進行中。事故現場調度處置指揮部召開第三場新聞發布會，通報最新救援情況稱，之前救出的7位受困人員都得到有效醫治，總體病情暫時平穩，但仍有1人暫未脫離危險期。

住建部：全面徹查經營性自建房

住房和城鄉建設部1日在湖南長沙設主會場召開視像會議，要求各地認真吸取長沙居民自建房倒塌事故教訓，切實防範和遏止安全生產重特大事故發生。

會議要求，各地要繼續按要求做好農村房屋安全隱患排查整治，特別是對經營性自建房，以及此前農村房屋安全隱患排查整治範圍之外的自建房，要進行全面徹查。對存在嚴重安全隱患的經營性自建房，要立即停業，並及時採取有效管控和整治措施，堅決防止倒塌等事故發生。

責任編輯：易燕丹

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