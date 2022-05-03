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北京增62宗本土感染 中小學幼稚園五一後暫緩返校（更新版）

社會熱點 10:54 2022/05/03

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北京昨日（2日）新增62宗本土感染，包括51宗本土確診和11例無症狀感染。繼全市餐廳禁止堂食後，北京各博物館及景區的室內展廳今起暫停開放。中小學、幼兒園等五一假期後暫停到校上課一周，具體返校時間根據全市疫情形勢綜合研判後確定。

（更新北京疫情最新發展）

北京市疾病預防控制中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火表示，5月2日15時至3日15時，新增53宗本土新冠肺炎病毒感染者，其中，管控人員50宗，社區篩查3宗。其中1名確診病例為外賣配送員。由於其發病早，且活動範圍廣，接觸人數多，存在社會面傳播風險。

龐星火指出，當前，北京市社會面還存在零星隱匿傳染源，要加快區域篩查，及時落位管控，嚴防區域外溢，堅決控制疫情擴散蔓延。要科學佩戴口罩，一線防疫、外賣快遞配送等重點人員在工作時要佩戴N95或KN95口罩。

從今天（3日）開始，北京除5個生態涵養區外的平原地區，包括東城、西城、朝陽、海淀、丰台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興和經開區，12個區域連續開展三輪區域核酸篩查。

當局指，對於五一節後進返京，須持48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼，抵京前或抵京後12小時內，向所在社區（村）、單位、酒店等報告。在京單位要督促員工返崗前48小時內加做1次核酸檢測。為了做好疫情防控，倡議錯峰上下班、居家辦公。

北京市公園管理中心和北京市文物局2日發布通告，根據疫情防控工作要求，3日起，頤和園、天壇公園、北海公園等各景區都將關閉所有室內展廳展館；北京地區博物館室內展廳全部暫停開放。

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責任編輯：蒯宇澄

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