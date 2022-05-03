內地增逾6000宗本土感染 上海回落至5669宗多20人病逝  

上海新冠肺炎感染數字持續回落，昨日（2日）新增5,669宗本土病例，包括274宗確診和5,395宗無症狀感染，較之前一日減少1600多宗；另再多20人病逝。上海市委副書記兼市長龔正檢查疫情防控工作時指出，要持續加快社會面清零，優化常態化防控舉措，推動防範區有序開放和復工復產。

據國家衛健委通報，昨日新增6,015宗新冠肺炎本土病例，包括368宗確診和5,647宗無症狀感染。上海佔5,669宗，其中155宗確診為此前無症狀感染者轉歸，117宗確診和5,324宗無症狀感染在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

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上海另新增20宗死亡病例，平均年齡83.95歲，最小年齡49歲，最大年齡101歲。患者合併有多種急慢性基礎疾病和末期腫瘤，包括膀胱癌、鼻咽癌，以及急性心肌梗死、冠心病等。其中1人曾接種新冠疫苗，其餘均未接種。死亡的直接原因為末期腫瘤或基礎疾病。

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全市昨日有3,981宗確診病例出院，27,121宗無症狀感染者解除集中隔離醫學觀察。上海市衛健委副主任趙丹丹表示，近期該市治愈出院出艙的陽性感染者日益增多，治愈的陽性感染者，將開展7天居家健康檢測，第7天進行1次核酸檢測。他提醒，居家期間，治愈人員要做到「足不出戶」，盡量「一人一室」，與同住人保持一定距離。

此外，上海市委副書記兼市長龔正檢查疫情防控工作時指出，要堅定不移執行「動態清零」總方針，持續加快社會面清零攻堅，優化完善常態化防控舉措，已實現社會面基本清零的防範區，要在嚴防疫情反彈基礎上，推動區域活動、生活秩序、交通等方面有序放開，加快企業復工復產，更好統籌疫情防控和經濟社會發展。

責任編輯：易燕丹

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