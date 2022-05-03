蘭州野生動物園觀光車側翻釀2死 多名遊客掉入深溝

內地五一小長假之際，蘭州野生動物園周一（2日）有觀光車失控側翻，車上部分遊客跌落排水道，至今造成17人受傷，其中兩人死亡。 動物園宣布，今日起暫停開放，進行安全工作進行隱患大排查，已購票遊客可以申請退票或延期遊覽。

甘肅蘭州市皋蘭縣忠和鎮蘭州野生動物園周一下午發生觀光遊覽車側翻事故，車上部分遊客更墜落至排洪道。皋蘭縣應急管理局周二（3日）凌晨通報稱，事故造成17人受傷，當中2人經救治無效死亡，4人已出院，其餘11名傷者正在醫院接受救治。

通報稱，皋蘭縣政府已成立事故調查組，對事故進行全面調查，善後工作正在進行。

排洪道深達五六米

內地傳媒報道，根據事發現場片段，出事的觀光車有4至5排，每排4個座位；多人墮溝後癱坐地上等待救援，部分受傷較輕的人站起後抱在一起嚎啕大哭，有兒童被抱上救護車。有現場目擊者表示，事發時正值離園高峰期，大多觀光車都坐滿乘客，而涉事的排洪道深達五六米，相信部分乘客沒扣安全帶，故被拋出車廂。

蘭州野生動物園管理有限公司公告稱，該園周二起將全面組織對園區安全工作進行隱患大排查，網約購票暫時停止。園區為遊客開通票務綠色通道，已購票遊客可從動物園官方微信服務號、訂閱號、小程序以及抖音、美團、大眾點評等多渠道申請退票或延期遊覽。

公開資料顯示，蘭州野生動物園項目佔地5358畝，總建築面積為80萬平方米，項目估算投資19.12億元人民幣，於2021年9月26日試開園。其規劃動物種類213種、2500餘頭（隻）。

據蘭州晚報日前報道指，該園遊客在五一假期首日（4月30日）上升，遊園高峰期，蘭州野生動物園聯合天地應急救援隊對園區道路交通進行疏導，全面保障遊園秩序。

責任編輯：蒯宇澄

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