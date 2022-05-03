京滬票倉皆缺席8電影撤檔 內地「五一檔」3天僅2.3億

內地五一小長假遭遇疫情衝擊，北京上海兩大票房重鎮「缺席」五一檔。 截至今早（3日）8時，「五一檔」總票房(含預售)突破2.3億元（人民幣，下同），這還不及去年「五一」小長假首日4.6億元票房。

據《證券時報》報道，當前檔期票房前三影片分別為：《我是真的討厭異地戀》7735萬，《壞蛋聯盟》4923萬以及《神奇動物：鄧布利多之謎》1.44億。前兩部為「五一檔」新上映的電影，《神奇動物：鄧布利多之謎》為4月8日就已上映的電影。

燈塔專業版數據顯示，4月30日，「五一」小長假首日，全國票房為5900.68萬元。今年稍早些的「清明檔」，就以1.2億的總票房，刷新近十年來（除2020年）同檔期票房最低紀錄。

今年3月以來，一線城市等重要票倉相繼面臨疫情的反覆，影院也因此而關閉。3月11日，受疫情影響，上海全市影院即日起將全部關閉，至今仍未開業。4月29日，北京市電影局發佈《關於進一步做好「五一」假期影院疫情防控工作的通知》，其中提到：根據首都當前疫情防控的需要，為確保首都防疫安全，「五一」假期(4月30日至5月4日)，全市影院暫停電影放映活動。

從今年「清明檔」開始，全國影院營業率一直維持在50%左右，「清明檔」以1.20億元的總票房創下了近十年來(除2020年)「清明檔」票房最低值。不過，近日的全國影院營業率已在緩慢上升。據燈塔專業版影院營業地圖顯示，截至5月1日，全國營業影院總數8198家，全國影院營業率68%，單日增加118家。

報道亦指，因為疫情反復，共有8部電影撤出「五一檔」。據《中國新聞周刊》此前報道，濟南百麗宮影城總經理董文欣表示，「現在的情況確實嚴峻，這個時候投放電影，票房肯定不會太好，大家都要賺錢的嘛，那肯定要退檔。」有業內人士表示，「關鍵是缺少片子。」

內地清明檔票房驟減86% 戲院經理：一場兩三名觀眾 每日都賠錢

疫情衝擊下 內地暑假票房僅過73億 不及2019年一半

責任編輯：袁瑋婧