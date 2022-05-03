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長沙塌樓事故第9名被困者獲救 再多2人參與違規改造被刑拘（更新版）

社會熱點 12:33 2022/05/03

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湖南省長沙市一幢8層高的居民自建房上周五（29日）突然倒塌，造成23人被困，另有39人失聯。事故發生近88小時後，搜救人員今日（3日）凌晨4時許再救出一名女子。她獲救時可與外界交流，已被緊急送往醫院。事故至今累計9人獲救。

更新：長沙公安局通報

長沙市公安局今日通報，民房倒塌事故發生後，當地公安機關持續推進專案偵辦。經查，吳某生（望城區人）、凌某興（岳陽人）參與該自建房違規改造，涉嫌重大責任事故罪。公安機關依法對上述2人予以刑事拘留。目前，案件正在進一步辦理中。

綜合新華社、人民網報導，昨日（2日）晚上10時許，救援現場叫停機械作業、人員走動等可能發出聲響的行為，為雷達生命探測儀、蛇眼探測儀等搜救工具創造「靜默」環境。救援隊伍從多個角度探測生命跡象，約50分鐘後明確「西側有情況」。在進一步對救援通道加固後，消防救援隊伍進場搜救。

消防救援人員指出，獲救女子曾多次敲擊物體向外界傳遞信號，救援人員一直通過生命探測儀器、人工搜尋等方式尋找她的準確位置。

長沙塌樓事故第8名被困人員獲救送醫

湖南長沙自建房倒塌事故已救出6人 39人仍失聯（更新版）

至今日凌晨4時10分左右，醫務人員進入搜救現場評估獲救女子生命體征。約5分鐘後，獲救女子被抬出事故現場。一名來自湘雅附三醫院的醫務人員表示，「和她交流，能有快速的反應，證明基本的神志和生命體征是正常的。」

專家回應未用大型機械救援

事故現場調度處置指揮部昨晚召開第三場新聞發布會，針對外界關注為何未有使用大型機械進行救援，湖南大學土木工程學院教授、現場應急救援專家組副組長陳大川解釋稱，救援過程中，始終堅持「人民至上，生命至上」的宗旨，以確保被困人員的生命安全為第一要務。目前的搜救方式也是在這個原則之下展開。

他續指，根據消防的救援原則，黃金救援72小時期間，只要有任何的生命跡象，就不能採用大型機械設備作業，72小時之後如果仍有幸存者未救出來，也不能採用大型機械設備作業，避免造成二次傷害。

責任編輯：易燕丹

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