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iPhone 13熱銷 富士康鄭州廠擴大招工並上調三成獎金

經濟脈搏 12:37 2022/05/03

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據台媒報導，鴻海旗下iPhone主力生產基地、富士康iDPBG事業群鄭州廠區本周啟動大招工，並大幅上調三成獎金。

報道指出，全球通貨膨脹等壓力大，加上內地封城導致供應鏈大亂，不少工廠停工，鴻海鄭州廠區卻逆勢加碼獎金大招工，凸顯工廠訂單源源不絕，有急切的人力需求趕工出貨，整體狀況遠優於同業。

內地多地封城 蘋果籌備iPhone 14要求提前準備

目前鴻海鄭州廠全面正常運作，此前開出的招工條件為限定當地人，只要在職90天，就可以拿到求職者獎金6,500元（人民幣，下同）。本周最新開出的招工條件，獎金上調至8,500元，調幅高達三成，同時，為控制廠區疫情，採「點對點」方式接駁，須經核篩確認無確診後才能入廠。

報道稱，由於iPhone13銷量不錯，蘋果為確保供貨順利與新款iPhone14系列機型在下半年如期推出，因此會同鄭州官方研商，基於重點企業防疫、生產兩不誤原則進行，促使鴻海鄭州廠區罕見淡季加碼獎金大招工。鴻海並未公佈這批招工人數需求。

報道指，蘋果（Apple）上周於財報會議上警示，中國封城恐使得本季營收減少40億美元至80億美元，因此蘋果也擔心下半年將推出的iPhone 14是否會被耽誤，因此要求鴻海鄭州廠提前準備人力。目前華東地區廠商陸續恢復部分產能，但是人員與物流的混亂，短時間仍無法解決，並持續干擾著生產與物流的運作，鄭州相對不受影響，因此，蘋果要求鴻海大力衝刺鄭州廠產能。

iPhone13現階段需求旺盛，韓媒TheElec日前披露，蘋果本季度為此大幅增產iPhone13Pro系列機型（iPhone13Pro和iPhone13ProMax），較原規劃大增約1000萬部。

其中，iPhone13Pro產量將從100萬部大幅增加到近800萬部，iPhone13ProMax從約350萬部增加至約650萬部。鴻海是大尺寸iPhone的最大組裝廠，隨著蘋果增產，鴻海生產線也十分忙碌。

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責任編輯：蒯宇澄

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