深珠通道建跨海高鐵及城際 半小時可往返深圳珠海

由於目前沒有跨海鐵路和公路連接深圳與珠海兩市，原本僅50多公里的直線距離卻要耗逾2小時行車時間。近日，珠海發布《珠海市2022年重點建設項目計劃》，估算以408億元人民幣總投資建設「深珠」高鐵，未來可實現30分鐘往返兩城。

據南方日報網，《計劃》提到，深珠通道是連接深圳與珠海的一條跨海大橋，採用西橋東隧方式鋪設，將承擔高速鐵路和城際鐵路兩種功能，分別命名深珠高鐵和深珠城際。其中，深珠高鐵部分，線路始於深圳西麗站，跨越伶仃洋至珠海，於珠海市高新區設珠海北站，向西延伸至珠海中心站(鶴洲)，線路全長約80.7公里，設計時速350公里。

深珠城際部分，線路始於深圳前海站，於珠海後環片區設站，與珠斗城際（珠海到斗門）、深惠（深圳到惠州）城際貫通，線路全長約40公里，設計時速200公里。

據了解，本次公布的《計劃》是對深珠通道珠海側走向的首次明確，今年將主要開展項目線站位研究等前期工作。

▲ 深珠通道規劃圖（來源網上圖片）

另據稍早前公布的《珠海市綜合交通運輸體系發展「十四五」規劃》顯示，「十四五」期間將啟動深圳至珠海城際（珠海段）、珠斗城際前期研究，力爭「十四五」末期啟動深珠城際建設工作。

責任編輯：李冰琪