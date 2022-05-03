財政部：穩定宏觀經濟大盤 全年退稅減稅2.5萬億元

新冠疫情、國際局勢等因素令中國經濟受壓，財政部副部長許宏才稱，退稅減稅是穩定宏觀經濟大盤的關鍵性舉措，預計全年退稅減稅約2.5萬億元（人民幣，下同），各項相關政策正在加快實施。各級財政部門保持適當支出強度，發力適當靠前，加大對科技攻關、衛生健康等重點領域的支出保障力度。

中央政治局會議上周敲定穩經濟的方針後，許宏才接受新華社專訪，講解稅費支持、財政支出等方面政策。許指，財政部今年來已推出20多項稅費支持政策，包括實施大規模留抵退稅，上月1日起辦理微型企業存量和其他行業增量留抵退稅，截至28日已辦理退稅6256億元。本月會提前退還小型和中型企業存量留抵稅額，將加快大型企業退稅進度；有序實施此前實施的留抵退稅政策，加大製造業、小微企業優惠力度，暫停航空和鐵路運輸企業預繳增值稅等均已推出。

同時，退稅減稅降費所需資金要保障到位，中央財政專門安排支持基層落實減稅降費和重點民生等轉移支付1.2萬億元，其中列入今年預算的8000億元已全部下達地方，並同步加大庫款調撥力度。截至上月底，地方經備案審核，已將補助基層的資金全部下達市縣。目前地方庫款餘額充足，能有效保障政策落實。

保支出保障重點領域

因應疫情多點散發等突發因素，許指，各級財政部門今年來保持適當支出強度，支出進度進一步加快，截至上月中旬，全國一般公共預算支出7.24萬億元，按年增長7.7%，為預算的27.1%，進度快於去年同期。科技攻關、現代農業、衛生健康和教育等民生領域及區域重大戰略的支出得到有力保障，截至上月中旬，一般公共預算安排的科學技術支出增長20.5%、農林水支出增長10.4%、衛生健康支出增長8%、教育支出增長7.8%。

列入政府性基金預算的專項債支出明顯快於上年，今年首季度新增專項債券安排支出8528億元，按年增加8121億元；直達機制作用進一步發揮，納入直達範圍的資金總量約4萬億元。截至上月中旬，中央財政已下達直達資金近3.7萬億元，佔比逾九成；各地安排逾29萬個項目，形成支出約1.2萬億元。

專項債拉動地方投資

許宏才還談到如何確保政策落實和基層「三保」（保民生、保工資、保運轉），中央對地方轉移支付規模近9.8萬億元，比上年增長18%，積極向中西部地區和基層傾斜；通過實施轉移支付等措施，今年地方一般公共預算支出安排比上年增長8.9%，為基層「三保」提供財力支撐。

許又指，專項債是政府拉動投資、推動構建現代化基礎設施體系的重要工具，今年新增地方政府專項債3.65萬億元，發揮專項債擴大投資、穩定增長的作用。

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責任編輯：陳建錫