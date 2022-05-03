台灣新增逾2.3萬本土感染 9日起入境檢疫縮短為7+7

台灣新冠疫情肆虐，台灣單日新增2萬3102宗本土感染，較昨日多三成，另外有5人染疾離世。此外，中央流行疫情指揮中心今天宣布，5月9日零時起，入境檢疫天數縮短為7+7，7天居家檢疫、7天自主健康管理，第7天要做一次快篩。

今日疫情記者會上，指揮中心指揮官陳時中通報，今天新增本土個案中，包括18宗中症、7宗重症，也有5宗死亡個案。另新增37宗境外輸入病例。

▲ 台灣新增逾2萬3本土感染 9日起入境檢疫縮短為7+7

從地域分佈來看，全台已有5縣市單日新增個案數皆超過千例，分布為新北市8278宗最多、台北市4806宗次之、桃園市3604宗第3、基隆市1220宗第4、台中市1196宗第5五，其餘縣市均不到千宗。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，今天新增的5名死亡個案，所有人至今皆沒有接種過任何1劑新冠疫苗。據指揮中心統計，今年1月1日至今天，共累積23宗死亡個案，其中12宗都屬於沒接種過任何1劑疫苗，即過半死亡病例未接種疫苗。

至於入境檢疫時間縮短，陳時中表示，考慮到Omicron變異株潛伏期較短，且為兼顧維持國內防疫狀況、社會經濟活動及有效控管風險，自5月9日零時起（航班表定抵台時間）入境居家檢疫天數縮短為7天，維持第8天起開始自主健康管理7天。

責任編輯：李冰琪