內地31省首季GDP出爐 北方能源大省快速增長

隨着西藏公布今年一季度經濟運行情況，全國31個省份已全部公布了今年一季度經濟數據。其中兩大產煤大省山西和內蒙古名义增速都超过20%。

據第一財經報道，從總量來看，一季度有2個省份GDP超過2萬億元（人民幣，下同），分別是廣東和江蘇，其中廣東達到了28499億元，逼近3萬億大關。江蘇也達到了27859億元，位居第二。

粵蘇之後，共有9個省份一季度GDP處於1萬億到2萬億之間，分別是山東、浙江、河南、四川、福建、湖南、湖北、安徽和上海。這其中，第三經濟大省山東達到了19927億元，接近2萬億大關。浙江也超過了1.5萬億元，穩居第四。

從實際增速來看，一季度實際增速達到或超過6%的有新疆、江西、福建、湖北、貴州、山西、西藏、湖南和海南共9個省份。

需要說明的是，目前統計部門發佈的統計數據中GDP的增速均為實際增速，是扣除物價因素、以不變價格計算的增速，而名義增速則包含了價格的變動，平時比較GDP的多少，主要受「名義增速」的影響。名義增速沒有剔除物價的影響，因此產品價格漲幅大的地方，名義增速也會更快。

從名義增速來看，一季度，共有13個省份超過10%，分別是山西、內蒙古、寧夏、新疆、陝西、海南、甘肅、青海、江西、貴州、黑龍江、山東和福建。其中北方省份共有9個、南方省份僅有4個。前五名省份更是清一色來自北方。

大宗商品價格大幅上漲帶動產煤大省GDP

報道指，去年以來，大宗商品價格大幅上漲，產煤多的省份，GDP絕對值也隨之快速增長。根據國家統計局數據，去年，原煤產量最多的10個省份是山西、內蒙古、陝西、新疆、貴州、安徽、河南、山東、寧夏和黑龍江。這10個省份中，共有9個省份一季度名義增速達到或超過了10%。

這其中，山西和內蒙古是我國第一大、第二大產煤大省，也是僅有兩個年產煤量超過10億噸的省份，這兩個省份的原煤產量佔全國的55%。一季度，這兩地的名義增速都超過20%，其中山西名義增速達到了23.5%，內蒙古達到了20.27%。

報道引述中國社科院城市發展與環境研究中心研究員牛鳳瑞指，煤炭價格的上漲使得產煤大省的名義增速都很快，但這種價格上漲並不是常態。產煤大省雖然一季度增長很快，但未來還是要做好經濟轉型升級、技術進步，在這些方面還要加倍努力。能源是基礎產業，能源大省需要把能源產業做大做強做好。

吉林大學東北亞研究院教授衣保中分析，能源大省名義GDP大漲是特殊情況形成的，去年以來多種因素之下，導致大宗商品價格上漲，這樣一來以能源生產為主的地區，增速肯定很快。另外，前幾年基數很低，在基數較低的情況下增速也會比較快。但隨着經濟發展到一定程度，一些影響因素的消失，能源價格上漲也不可持續。同時，能源價格起起伏伏是普遍現象，能源大省還是要加快轉型，加快產業結構多元化，促進經濟的平穩增長。

內地30省首季GDP出爐 22省增速高於全國 新疆以7%領跑

疫情封控拖累 吉林一季度GDP按年下降7.9%

疫情影響深圳首季GDP僅增長2% 一線城市中墊底

責任編輯：袁瑋婧