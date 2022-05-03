  • 23°C
香港時間 : 2022503日 (二) 20:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

一文看懂「馬某某被捕」始末 官媒揭真正身分是「80後」科企經理（多圖）

經濟脈搏 19:30 2022/05/03

分享：

分享：

官媒央視今日（3日）早上報道，杭州國家安全局逮捕涉嫌危害國家安全的「馬某」，引發關注。此後多方消息稱，這人並不是阿里巴巴創辦人馬雲。官媒《環球時報》英文版報道指出，「馬某某」從事硬件研發工作。中央政法委機關報《法治日報》報道，「馬某某」為「80後」科技公司經理。

（新增官媒披露「馬某某」身份）

據《法治日報》向有關部門了解到，馬某某，男，1985年出生於浙江溫州，現任某科技有限公司研發部經理。長期以來，其在網上接受境外反華敵對勢力「洗腦」，將境外活躍敵對分子視為「人生導師」，在其滲透影響下逐漸形成頑固的反政府思想，成為境外敵對勢力「以華製華」的工具。馬某某不僅充當境外敵對勢力境內代理人、煽動分裂國家，還成立非法組織，制定「政治綱領」，煽動顛覆國家政權，更是將青年學生群體作為主要蠱惑煽動目標，鼓動學生參與抹黑祖國和民族的活動。

報道指，2022年3月以來，馬某某利用互聯網專業特長，匿名創建網絡群組，肆意歪曲捏造事實，極力傳播各類謠言信息，發表所謂「獨立宣言」，煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權，充當境外敵對勢力在中國境內的代理人。馬某某屢屢揚言，其終極目標是顛覆國家政權，為此逐步升級「內奸」行徑，著手製定反宣綱領，甚至籌備成立「大陸臨時國會」，委託有關人員制定所謂「法律制度」，宣稱要「借助境外的力量推翻中國政府」。

報道指，馬某某的上述行為，已對國家安全和社會穩定造成嚴重危害，有關部門正在依法對其開展調查，必將全面查清其違法犯罪活動，依法處理。

環時：「馬某某」從事硬件研發工作

央視今早推播了一條新聞通報，通報寫到，2022年4月25日，杭州市國家安全局依法對勾結境外反華敵對勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動的「馬某」採取刑事強制措施。

文中，逮捕地點是阿里巴巴集團和螞蟻集團總部的所在地杭州，逮捕對象為「馬某」，種種關鍵詞讓「馬雲」迅速登上微博熱搜。

大約9點50分，央視將原新聞中的「馬某」改成「馬某某」。此外，環球網前總編輯胡錫進也在網上發文強調，「據老胡了解，杭州市國安局抓的是馬某某，不是馬某。」

另據《網易新聞》報道，阿里創始人馬雲4月29日作為浙江商會會長，還召開了視訊會議。抖音上顯示，五一勞動節，馬雲還來到湖畔創研中心（原稱湖畔大學）種樹。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

消息觸動金融市場敏感神經，今早，阿里巴巴 （9988） 開盤後一度重挫超過9％，後又急速拉升，收市跌幅收窄至近2％。

據《環球時報》英文版報道，通報中的「馬某某」是從事硬件研發工作，在一間科技公司從事硬件研發部總監。報道指出，「馬某某」被外部反華勢力洗腦，自今年3月起在網上創立一個匿名群組，扮演外部勢力的代理人，散布謠言和虛假訊息，發布所謂獨立宣言分裂及顛覆國家，並且煽動年輕人和大學生參與。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

國安教育日 當局披露首例境外竊取高鐵數據案
2022/04/15
國安教育日 當局披露首例境外竊取高鐵數據案
環時：涉煽動顛覆國家案馬某某 從事硬件研發
今日
環時：涉煽動顛覆國家案馬某某 從事硬件研發

你可能感興趣

國安教育日 當局披露首例境外竊取高鐵數據案
17:55 2022/04/15
國安教育日 當局披露首例境外竊取高鐵數據案
環時：涉煽動顛覆國家案馬某某 從事硬件研發
今日 12:57
環時：涉煽動顛覆國家案馬某某 從事硬件研發
科技產品 地緣政治 馬雲 環球時報 阿里巴巴 杭州 中國

下一篇文章

封控拖累經濟 惠譽下調中國今年GDP預測至4.3%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

一文看懂「馬某某被捕」始末 官媒揭真正身分是「80後」科企經理（多圖）
一文看懂「馬某某被捕」始末 官媒揭真正身分是「80後」科企經理（多圖）
iPhone 13熱銷 富士康鄭州廠擴大招工並上調三成獎金
iPhone 13熱銷 富士康鄭州廠擴大招工並上調三成獎金
中國歐盟商會質疑「動態清零」政策是作繭自縛
中國歐盟商會質疑「動態清零」政策是作繭自縛
內地31省首季GDP出爐 北方能源大省快速增長
內地31省首季GDP出爐 北方能源大省快速增長
內地小微經營面臨疫情等三座大山 報告：近4成現金流不足1個月
內地小微經營面臨疫情等三座大山 報告：近4成現金流不足1個月
戴琪：美國考慮用所有工具應對通脹 降中國關稅並非首選
戴琪：美國考慮用所有工具應對通脹 降中國關稅並非首選
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款