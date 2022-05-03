一文看懂「馬某某被捕」始末 官媒揭真正身分是「80後」科企經理（多圖）

官媒央視今日（3日）早上報道，杭州國家安全局逮捕涉嫌危害國家安全的「馬某」，引發關注。此後多方消息稱，這人並不是阿里巴巴創辦人馬雲。官媒《環球時報》英文版報道指出，「馬某某」從事硬件研發工作。中央政法委機關報《法治日報》報道，「馬某某」為「80後」科技公司經理。

（新增官媒披露「馬某某」身份）

據《法治日報》向有關部門了解到，馬某某，男，1985年出生於浙江溫州，現任某科技有限公司研發部經理。長期以來，其在網上接受境外反華敵對勢力「洗腦」，將境外活躍敵對分子視為「人生導師」，在其滲透影響下逐漸形成頑固的反政府思想，成為境外敵對勢力「以華製華」的工具。馬某某不僅充當境外敵對勢力境內代理人、煽動分裂國家，還成立非法組織，制定「政治綱領」，煽動顛覆國家政權，更是將青年學生群體作為主要蠱惑煽動目標，鼓動學生參與抹黑祖國和民族的活動。

報道指，2022年3月以來，馬某某利用互聯網專業特長，匿名創建網絡群組，肆意歪曲捏造事實，極力傳播各類謠言信息，發表所謂「獨立宣言」，煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權，充當境外敵對勢力在中國境內的代理人。馬某某屢屢揚言，其終極目標是顛覆國家政權，為此逐步升級「內奸」行徑，著手製定反宣綱領，甚至籌備成立「大陸臨時國會」，委託有關人員制定所謂「法律制度」，宣稱要「借助境外的力量推翻中國政府」。

報道指，馬某某的上述行為，已對國家安全和社會穩定造成嚴重危害，有關部門正在依法對其開展調查，必將全面查清其違法犯罪活動，依法處理。

環時：「馬某某」從事硬件研發工作

央視今早推播了一條新聞通報，通報寫到，2022年4月25日，杭州市國家安全局依法對勾結境外反華敵對勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動的「馬某」採取刑事強制措施。

文中，逮捕地點是阿里巴巴集團和螞蟻集團總部的所在地杭州，逮捕對象為「馬某」，種種關鍵詞讓「馬雲」迅速登上微博熱搜。

大約9點50分，央視將原新聞中的「馬某」改成「馬某某」。此外，環球網前總編輯胡錫進也在網上發文強調，「據老胡了解，杭州市國安局抓的是馬某某，不是馬某。」

另據《網易新聞》報道，阿里創始人馬雲4月29日作為浙江商會會長，還召開了視訊會議。抖音上顯示，五一勞動節，馬雲還來到湖畔創研中心（原稱湖畔大學）種樹。

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消息觸動金融市場敏感神經，今早，阿里巴巴 （9988） 開盤後一度重挫超過9％，後又急速拉升，收市跌幅收窄至近2％。

據《環球時報》英文版報道，通報中的「馬某某」是從事硬件研發工作，在一間科技公司從事硬件研發部總監。報道指出，「馬某某」被外部反華勢力洗腦，自今年3月起在網上創立一個匿名群組，扮演外部勢力的代理人，散布謠言和虛假訊息，發布所謂獨立宣言分裂及顛覆國家，並且煽動年輕人和大學生參與。

責任編輯：蒯宇澄

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