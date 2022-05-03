一文看懂「馬某某被捕」始末 官媒揭真正身分（多圖）

官媒央視今日（3日）早上報道，杭州國家安全局逮捕涉嫌危害國家安全的「馬某」，引發關注。此後多方消息稱，這人並不是阿里巴巴創辦人馬雲。另一家官媒《環球時報》英文版最新報導指出，「馬某某」從事硬件研發工作。

央視今早推播了一條新聞通報，通報寫到，2022年4月25日，杭州市國家安全局依法對勾結境外反華敵對勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動的「馬某」採取刑事強制措施。

文中，逮捕地點是阿里巴巴集團和螞蟻集團總部的所在地杭州，逮捕對象為「馬某」，種種關鍵詞讓「馬雲」迅速登上微博熱搜。

環時：「馬某某」從事硬件研發工作

大約9點50分，央視將原新聞中的「馬某」改成「馬某某」。此外，環球網前總編輯胡錫進也在網上發文強調，「據老胡了解，杭州市國安局抓的是馬某某，不是馬某。」

另據《網易新聞》報道，阿里創始人馬雲4月29日作為浙江商會會長，還召開了視訊會議。抖音上顯示，五一勞動節，馬雲還來到湖畔創研中心（原稱湖畔大學）種樹。

消息觸動金融市場敏感神經，今早，阿里巴巴 （9988） 開盤後一度重挫超過9％，後又急速拉升，收市跌幅收窄至近2％。

據《環球時報》英文版最新報道，通報中的「馬某某」是從事硬件研發工作，在一間科技公司從事硬件研發部總監。

報道指出，「馬某某」被外部反華勢力洗腦，自今年3月起在網上創立一個匿名群組，扮演外部勢力的代理人，散布謠言和虛假訊息，發布所謂獨立宣言分裂及顛覆國家，並且煽動年輕人和大學生參與。

責任編輯：蒯宇澄

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