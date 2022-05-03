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內地多市實施常態化核酸檢測 專家：社會成本最小的防疫方式

社會熱點 16:23 2022/05/03

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內地新冠肺炎疫情持續，多個省市相繼宣佈實施常態化核酸檢測政策，要求市民出入各類公共場所、乘搭交通工具等，均需持有核酸檢測陰性證明。對此，有專家表示，這是目前應對Omicron綜合性、中長期社會成本最小的防疫方式。

據《健康時報》報道，北京、湖北武漢、浙江杭州、江西南昌、安徽蕪湖等地，均發布常態化核酸檢測通知。其中，北京要求自5月5日起，進入各類公共場所、乘坐公共交通工具等，均需持有7日內核酸檢測陰性證明。

杭州常態化檢測發現1宗無症狀感染

在武漢，除要求乘搭地鐵、巴士需持72小時核酸檢測陰性證明，當地餐飲業協會亦倡議顧客進店用餐時，需持相關證明。杭州則宣布全市居民及其他在杭人員，每48小時應完成至少一次核酸採樣，否則不得進入公共場所，不得乘坐公共交通工具等。

杭州將常態化檢測核酸 無48小時核酸證明不得乘坐巴士

北京5/5起 進公共場所、乘公共交通須持7日內核酸陰性證明

值得注意的是，5月1日23時至5月2日10時，杭州新增4宗新冠肺炎本土無症狀感染者，其中1人是通過48小時核酸檢測發現。當局表示，這說明常態化核酸檢測可以在盡可能短的時間內，發現無症狀感染者，有助疾控部門盡早進行流行病學調查，減少病毒傳播，及時熔斷疫情，最大限度降低對群眾日常生活的影響。

北京大學經濟學院教授曹和平表示，開展常態化核酸檢測工作，是目前應對Omicron綜合性、中長期社會成本最小的防疫方式。目前，有部分城市將此作為使用公共交通等公共服務的前提條件，體現出政府已做好經濟發展和抗疫同行的準備。此外，積極應對疫情，客觀上為一部分新經濟帶來機會，「數字和醫療等抗疫措施帶來的新經濟，能夠帶回0.2至0.3百分點的增量。」

武漢大學流行病與衛生統計學教授宇傳華則指出，常態化核酸檢測工作開展，關鍵是要把握一個度，在疫情傳播風險大的情況下，常態化檢測是一種非常經濟、快速、且行之有效的防控措施，「但如果疫情風險不高時，有些問題也是值得考慮的。」

責任編輯：易燕丹

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