中韓朝鮮問題代表首爾會晤 商討合作穩控半島局勢

中韓兩國的朝鮮問題代表今天（3日）在首爾舉行會晤，商討合作穩控半島局勢的方案。

據韓聯社報道，韓國外交部韓半島和平交涉本部長魯圭悳和中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明上午在首爾外交部大樓舉行會晤，共同審視半島局勢。

魯圭悳在會上就朝鮮近期接連發射導彈、豐溪里核試驗場有修復跡象等表示憂慮，呼籲中方發揮建設性作用，使朝鮮不再採取加劇局勢的措施並重返對話桌。劉曉明同意有關各方需要緊密合作確保半島和地區局勢穩定，重申中方將為和平解決半島問題發揮建設性作用。雙方還商定在解決半島問題上繼續保持緊密的戰略溝通。

報道引述劉曉明指，半島局勢有新的變化，中韓雙方形成了廣泛共識，商定為推動半島無核化取得新進展和維護半島和平付出共同努力。他強調，中方認為政治解決半島問題仍在軌道上。

此次是劉曉明自去年4月擔任朝鮮半島事務特別代表以來首次訪韓，也是與魯圭悳首次面對面會談。當天，劉曉明還將分別會見統一部長官李仁榮、統一部次官崔領埈。明日，他將會見外交部第一次官（副部長）崔鍾建、韓國國家安保室第一次長被提名人、成均館大學政治外交系教授金泰孝。

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責任編輯：袁瑋婧