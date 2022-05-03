北大中文系教授寫116字微博被指12處語病 本人這樣回應

微博有920萬粉絲的北京大學中文系教授、博士生導師張頤武，1日因在個人微博上發布的一段文字引發關註。有網民指出，該條微博116個字裏出現12處語病。對此，張頤武回應稱，多謝幫傳播，這些是隨手寫的點評，沒什麽值得說的。

據上遊新聞報道，張頤武發布的這段文字一共116字。一名微博ID為「鄧學平律師」的網民，5月1日發布了一張對這段文字的批改圖片，圖中對張頤武的文字進行了12處修改。鄧學平律師在發布這張圖片時寫道：「身為北京大學中文系教授和博導，這樣的文字寫作水平，只能說明平時在專業領域的勞動付出還不夠多啊！」有網友評論說：確實問題很多，好像跟我差不多水平。

北大教授多次回應 「感謝幫我傳播」

5月1日晚上，張頤武對此進行了回應。他表示：「有人挺喜歡我這一段，多謝幫我傳播。一個字也不用改，再發一遍。雖然是隨手寫的微博，確實沒有修飾得完美，但費心弄了半天也挑不出什麽硬傷。這些是隨手寫的點評，沒什麽值得說的。多謝費心指點，不喜歡內容就說，費勁點劃好半天，使了這麽大力氣，這麽關心一段微博點評。這真是對我太關心了，多謝了，但就是沒有不通的，這也沒辦法。看著這麽操心費力，也是很有趣，很值得尊重。希望今後還多指教。雖然微博文字不能精益求精，但還是挑不起什麽事來。也不容易，這麽認真費力對待一段點評，真是費心了。還是謝謝。」

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很快，張頤武又發了第二條微博作為回應，他說：「古人有一字師，現在是微博有一百多字師。勞神費力，辛苦得很，點點劃劃，真是勤奮極了，對著一段微博真是努力。可惜也還是沒什麽大毛病。都知道其實是不喜歡內容，但這麽費心費力，也可貴得緊。還得謝謝。有這百字師這麽操心指點，我覺得更得多寫點微博，讓人有機會奮力指點一下，大家都挺高興。」

對於張頤武回應說「隨手寫的微博，確實沒有修飾得完美，但費心弄了半天也挑不出什麽硬傷」，有網民表示「隨手點評也不至於如此水平」。還有部分網民表示，不應對微博上的內容如此苛刻，在微博發表個人觀點畢竟不是參加語文考試，也不是在公開出版物上發表文章，過分苛責並無必要。

責任編輯：李冰琪