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封控拖累經濟 惠譽下調中國今年GDP預測至4.3%

經濟脈搏 19:06 2022/05/03

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內地疫情持續，評級機構惠譽因應中國封控拖累經濟，將今年中國經濟增長預測由4.8%下調至4.3%，指官方定下5.5%左右的增長目標，按目前趨勢，似乎不太可能實現。

而在明年逐步取消動態清零抗疫政策的假設下，惠譽調高中國明年經濟增長預測，由5.1%上調至5.2%。

惠譽表示，3月中旬以來，內地當局採取遏制變種病毒Omicron的政策導致商業城市上海要大規模封控，中國各地的公共衛生和出行限制亦加劇，封控措施造成經濟活動中斷，溢出效應在3月更明顯，零售下降3.5%，是2020年中以來首次按年下跌，包括工業生產和固定資產投資在內的其他活動領域顯著放緩，國內供應鍊和勞動力供應明顯受干擾。而4月份出行趨勢跌至2020年疫情初期以來最低水平。

惠譽預料，混亂情況到今個月可緩解，但即使中央政府表明希望加強疫情控制與經濟發展的協調，仍然預計今年第二季經濟按季收縮。

惠譽估計，中國今年預算赤字佔GDP比例將從2021年的4.4%擴大至5.8%，債務佔GDP比例將保持在略低於60%水平，大致符合A的評級中位數。但與信貸條件持續放鬆或公共債務佔GDP持續上升相關的宏觀金融風險進一步上升，可能令中國評級受負面影響。

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責任編輯：蒯宇澄

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