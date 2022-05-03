北京一名感染者因3次上公廁致近40人染疾

北京疫情持續，北京衛健委今日通報，疫情分析中發現1宗感染者因3次上公廁引發3例續發病例，繼而引發了近40例感染者。當局提醒市民上公廁時佩戴口罩。

5月2日15時至3日15時，新增本土新冠感染者53宗。當局稱，當前北京市社會面還存在零星隱匿傳染源，要加快區域篩查，及時落位管控，嚴防區域外溢。

這是繼吃喜宴、大學院校學生之後，第三條重要的感染鏈。

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▲ 公廁傳播是繼吃喜宴、大學院校學生之後，第三條重要的感染鏈。

關於節後進返京，北京衛健委提示，進返京須持48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼，抵京前或抵京後12小時內，需通過「京心相助」小程序向所在社區（村）、單位、酒店等報告。在京單位要督促員工返崗前48小時內加做1次核酸檢測。

此外，核酸檢測陰性證明，以「北京健康寶」核酸查詢結果或紙質報告為憑證。「北京健康寶」以核酸檢測時間為準，紙質報告以報告時間為準，檢測陰性結果未出之前居家辦公。

此外，北京市委宣傳部對外新聞處處長田偉表示，有鑒於當前北京市疫情形勢，為防止外溢擴散，首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制決定，近期本市中高風險地區人員、有1宗及以上感染者的街鄉鎮人員、封控區管控區和臨時管控區人員，以及北京「健康寶」出現「彈窗」（手機無法掃碼出入各公共場合與大眾交通）等4類人員嚴控出京。

責任編輯：李冰琪