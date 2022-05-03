河南女碩士做足療故事勵志 內媒廣泛報道後真實身份被起底

中國俗話話「行行出狀元。」河南女碩士瞿落雪據稱放棄咨詢行業的工作轉行足療，還說職業無貴賤，可以弘揚修腳這傳統文化，勵志的經歷被內媒廣泛報道。但網民反應兩極，另有人宣稱起底找到她的真實身份，是某大型足療集團的發展總監，該集團全國擁千間分店。

綜合內媒及網上消息，瞿落雪擁有南京農業大學管理學碩士學位，畢業後從事管理咨詢方面的工作，後來轉工，並選擇了足療這個行業。據瞿落雪本人說法，她的朋友當時都不理解，擔心她從事過洗腳這種低端服務業，對日後發展會有不良影響。但她看法完全不同，「修腳屬於我們中國一個傳統文化，這個行業我本身是比較認可的，它真的不低端，都是為社會創造價值的嘛，沒有甚麼高低貴賤之分啊。」

修腳本身，其實它屬於我們中國的一個傳統文化，如果說能把這個傳統文化發揚光大，甚至未來能走向世界的話，這是對於國人來說一件非常驕傲的事情。

▲ 瞿落雪稱朋友反對她從事這種「幫人洗腳」的工作。

她還向媒體講述工作時的體會：「我真心了解過客戶給我們的反饋，如果說你給他們按完腳之後，就是他們可能原本失眠的人不失眠了，這是直接馬上給人家帶去的改變，聽到這樣的反饋的時候，就會覺得我們所有的付出都是值得的。」

報道僅稱她是「足療行業從業人員」，並展示了她為客人做腳底按摩的場面，卻未提及她具體從事甚麼職位。

網民反應兩極，女碩士另有身份？

對於瞿落雪的說法，微博上一些網民表示認同，稱只要自食其力，任何行業都值得驕傲；質疑的網民卻認為，「為啥要讀書？初中畢業就開始修腳不好嗎？」、「職業不分高低貴賤，說出來時她就已經分了」；亦有人說，不知道為何會宣傳這種情況，雖然不懂，但大受震撼。

▲ 瞿落雪被指是大型足療集團的管理層。

同時，有網民宣稱找到瞿落雪的真實身份，並不是各大媒體報道中的足療店基層員工，而是足療企業彭世集團的組織發展總監。該集團過往一些圖文並茂的新聞稿，引證了有關說法。根據彭世集團的網站資料，其在各省市擁有千間分店，弘揚文化屬集團口號之一。

有人譏諷說，這與原本的 勵志故事不太一樣，按照新聞邏輯，連 新希望集團董事長劉永好都可以被稱為 養豬業工人了。