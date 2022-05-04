上海新症降至5000以內 出院後若復陽不影響三區劃分

上海本土疫情減緩，周二（3日）新增260宗確診及4,722宗無症狀感染，總數降至5,000宗以下。上海市今日公布，出院出艙人員如果復陽，不影響所在樓棟、小區的「三區」劃分。

（第二版更新於10:35 新增復陽人員檢測結果不影響「三區」劃分）

上海新增260宗本土確診及4,722宗本土無症狀感染，其中151宗確診為既往無症狀感染者轉歸，108宗確診和4,660宗無症狀感染者在隔離管控中發現。

當日新增26宗本土死亡。平均年齡82.9歲，最小年齡64歲，最大年齡99歲。16位患者均合併有嚴重的多臟器慢性基礎疾病及惡性腫瘤，包括慢性淋巴細胞性白血病、肺癌合並咯血、冠心病、心功能不全、急性冠脈綜合征、高血壓3級（極高危）、腦梗死及後遺症、帕金森病、阿爾茲海默症、糖尿病、肝硬化失代償伴急性上消化道大出血等。患者入院後，原發疾病加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病。

對於出院（艙）人員復陽，是否要封控其所在樓棟，上海市衛生健康委副主任趙丹丹今日介紹，新冠肺炎病毒感染者符合標準出院（艙）後，不列入社區篩查對象，居家健康監測6天內無需進行核酸檢測或抗原檢測，也就是在這期間不參加社區組織的核酸檢測。第7天開展1次核酸檢測，由屬地安排專車將其轉至公立醫療機構檢測，或由醫務人員上門採樣送公立醫療機構檢測。

對於核酸檢測Ct值小於35，按照規定應當立即轉運至定點醫院或方艙醫院進行隔離管理，該人員的檢測結果不影響所在樓棟、小區的「三區」劃分。

在北京本土疫情方面，當地周二新增46宗確診及5宗無症狀感染。

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責任編輯：尹航

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