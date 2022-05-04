  • 25°C
香港時間 : 2022504日 (三) 10:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上海新症降至5000以內 出院後若復陽不影響三區劃分

社會熱點 09:36 2022/05/04

分享：

分享：

上海本土疫情減緩，周二（3日）新增260宗確診及4,722宗無症狀感染，總數降至5,000宗以下。上海市今日公布，出院出艙人員如果復陽，不影響所在樓棟、小區的「三區」劃分。

（第二版更新於10:35 新增復陽人員檢測結果不影響「三區」劃分）

上海新增260宗本土確診及4,722宗本土無症狀感染，其中151宗確診為既往無症狀感染者轉歸，108宗確診和4,660宗無症狀感染者在隔離管控中發現。

當日新增26宗本土死亡。平均年齡82.9歲，最小年齡64歲，最大年齡99歲。16位患者均合併有嚴重的多臟器慢性基礎疾病及惡性腫瘤，包括慢性淋巴細胞性白血病、肺癌合並咯血、冠心病、心功能不全、急性冠脈綜合征、高血壓3級（極高危）、腦梗死及後遺症、帕金森病、阿爾茲海默症、糖尿病、肝硬化失代償伴急性上消化道大出血等。患者入院後，原發疾病加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病。

對於出院（艙）人員復陽，是否要封控其所在樓棟，上海市衛生健康委副主任趙丹丹今日介紹，新冠肺炎病毒感染者符合標準出院（艙）後，不列入社區篩查對象，居家健康監測6天內無需進行核酸檢測或抗原檢測，也就是在這期間不參加社區組織的核酸檢測。第7天開展1次核酸檢測，由屬地安排專車將其轉至公立醫療機構檢測，或由醫務人員上門採樣送公立醫療機構檢測。

對於核酸檢測Ct值小於35，按照規定應當立即轉運至定點醫院或方艙醫院進行隔離管理，該人員的檢測結果不影響所在樓棟、小區的「三區」劃分。

在北京本土疫情方面，當地周二新增46宗確診及5宗無症狀感染。

北京一名感染者因3次上公廁致近40人染疾

上海防範區超1547萬人微解封 禁交通工具居民騎馬買驢代步（多圖）

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
北京 上海 後遺症 疫情 傳染病

下一篇文章

河南女碩士做足療故事勵志 內媒廣泛報道後真實身份被起底
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

上海防範區超1547萬人微解封 禁交通工具居民騎馬買驢代步（多圖）
上海防範區超1547萬人微解封 禁交通工具居民騎馬買驢代步（多圖）
台灣新增逾2.3萬本土感染 9日起入境檢疫縮短為7+7
台灣新增逾2.3萬本土感染 9日起入境檢疫縮短為7+7
北大中文系教授寫116字微博被指12處語病 本人這樣回應
北大中文系教授寫116字微博被指12處語病 本人這樣回應
深珠通道建跨海高鐵及城際 半小時可往返深圳珠海
深珠通道建跨海高鐵及城際 半小時可往返深圳珠海
北京一名感染者因3次上公廁致近40人染疾
北京一名感染者因3次上公廁致近40人染疾
河南女碩士做足療故事勵志 內媒廣泛報道後真實身份被起底
河南女碩士做足療故事勵志 內媒廣泛報道後真實身份被起底
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款