【神州快訊】粵港澳遊艇自由行 深圳遊艇經濟迎利好

5月2日，《十二屆深圳灣國際遊艇展》《大灣區遊艇文化經濟論壇》在深圳灣遊艇會舉辦，大灣區各界人士見證《粵港澳遊艇自由行》政策在深圳灣遊艇會成功落地並常態化運行，高度讚賞自由行遊艇出入境聯檢手續簡捷。新政策實行後，將刺激自由行遊艇的數量增多，加速發揮深圳遊艇泊位作用，緩解香港、澳門遊艇泊位一泊難求局面，促進大灣區海上休閒旅遊投資與發展。

國務院在今年2月出台新政策，對深圳市內自由行的遊艇免擔保，並且允許深圳依法設立的企業，對其所有的船舶在深圳進行國際船舶登記，企業外資股比不受限制。受惠政策紅利，深圳遊艇經濟前景可期。

廣東省粵港澳促進會執行會長林迪夫致辭中表示，遊艇自由行是大灣區發展規劃中明確提出的任務之一，體現和承載了粵港澳三地居民對美好生活方式的嚮往和追求。本次調規是中央確定向海經濟新發展格局賦予深圳的新使命；是中央定位深圳為全球海洋中心城市以來重要的政策支持；是明確深圳率先探索海洋強國的新路徑。這將促進遊艇產業快速壯大，發展當地海洋文旅經濟，通過遊艇自由行構建粵港澳宜居宜業宜遊的優質生活圈。

蛇口將出台個人購艇補貼 刺激後疫情消費

此次遊艇展展出品牌眾多，基本囊括了國際知名品牌，各種水上運動器材、設備、休閒時尚產品豐富。「深圳灣國際遊艇展」已經成功举辦十二屆，是世界遊艇行業一年一度的盛事、深圳城市名片。

在論壇上，與會人士對發展遊艇生活方式、大灣區海上休閒旅遊、教育與培訓、深圳建設全球海洋中心城市、蛇口國際海洋城等方面紛紛建言獻策。中國（廣東）自由貿易試驗區深圳前海蛇口片區管委會黨組成員、副主任袁富勇在會上透露即將出台個人購艇補貼、遊艇數據信息化、基礎設備設施投資資助等刺激遊艇經濟發展的政策，給後疫情消費帶來鼓舞。

深圳灣遊艇會始創於1997年，經過25年的發展與積澱，成爲行業領軍企業，目前是我國停泊超級豪華遊艇數量最多、尺寸最長、國際著名品牌最多、服務得到好評的遊艇會，是遊艇自由行國家指定停泊港。深圳灣遊艇會成立的「白海豚」保護基金會，資助與培訓保護國家一級保護動物； 與交通運輸部南海救助局深圳救助基地共建《大灣區船艇與海上休閒運動應急安全保障中心》，為航海、海上運動提供安全救急保障。

（資料由客戶提供）