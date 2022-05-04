【中美角力】布林肯周四將發表講話 概述美國對華政策

美國國務院宣布，國務卿布林肯（Antony Blinken）將於周四發表講話，概述拜登政府的對華政策。

布林肯將於本港時間周四（5日）晚上11時，在喬治華盛頓大學一個亞洲協會主辦的活動上，就美國對華政策發表講話。據美國Politico報道，布林肯將強調拜登政府現有的對華政策，是根據前特朗普政府的政策制定，並將概述總體戰略，不會討論細節。

路透社報道，拜登政府上任超過一年，一直受到共和黨等人士批評缺乏與中國打交道的正式戰略。而2月政府宣布印度-太平洋戰略，承諾向該地區投入更多外交和安全資源，以抗衡中國影響力。美方還曾表示，正另外制定一項針對中國戰略，但俄羅斯入侵烏克蘭干擾進程。

戴琪：美國考慮用所有工具應對通脹 降中國關稅並非首選

拜登下月出訪亞洲 中方：應促進地區和平 不搞封閉排他小圈子

值得一提的是，在布林肯的講話之後，美國將與亞洲國家密切接觸，包括5月12至13日在華盛頓舉行的美國-東盟特別峰會，而拜登將於5月20至24日先後訪問南韓及日本，是他上任以來首次訪問亞洲，將重申美方對自由開放印太地區的堅如磐石的承諾，期間並與日本、澳洲及印度領導人參加四方安全對話會議。

中國外文部近期曾敦促美方，認真落實美國領導人作出的不尋求同中國打「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台獨」、無意同中國發生衝突等表態，與中方一道努力，找到新形勢下中美相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道。

美副國務卿舍曼抨擊中國助俄 京：污衊抹黑的老套路

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁