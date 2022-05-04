  • 28°C
香港時間 : 2022504日 (三) 12:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】布林肯周四將發表講話 概述美國對華政策

國情動向 10:48 2022/05/04

分享：

分享：

美國國務院宣布，國務卿布林肯（Antony Blinken）將於周四發表講話，概述拜登政府的對華政策。

布林肯將於本港時間周四（5日）晚上11時，在喬治華盛頓大學一個亞洲協會主辦的活動上，就美國對華政策發表講話。據美國Politico報道，布林肯將強調拜登政府現有的對華政策，是根據前特朗普政府的政策制定，並將概述總體戰略，不會討論細節。

路透社報道，拜登政府上任超過一年，一直受到共和黨等人士批評缺乏與中國打交道的正式戰略。而2月政府宣布印度-太平洋戰略，承諾向該地區投入更多外交和安全資源，以抗衡中國影響力。美方還曾表示，正另外制定一項針對中國戰略，但俄羅斯入侵烏克蘭干擾進程。

戴琪：美國考慮用所有工具應對通脹 降中國關稅並非首選

拜登下月出訪亞洲 中方：應促進地區和平 不搞封閉排他小圈子

值得一提的是，在布林肯的講話之後，美國將與亞洲國家密切接觸，包括5月12至13日在華盛頓舉行的美國-東盟特別峰會，而拜登將於5月20至24日先後訪問南韓及日本，是他上任以來首次訪問亞洲，將重申美方對自由開放印太地區的堅如磐石的承諾，期間並與日本、澳洲及印度領導人參加四方安全對話會議。

中國外文部近期曾敦促美方，認真落實美國領導人作出的不尋求同中國打「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台獨」、無意同中國發生衝突等表態，與中方一道努力，找到新形勢下中美相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道。

美副國務卿舍曼抨擊中國助俄 京：污衊抹黑的老套路

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

拜登下月出訪亞洲 中方：應促進地區和平 不搞封閉排他小圈子
2022/04/28
拜登下月出訪亞洲 中方：應促進地區和平 不搞封閉排他小圈子
【中美角力】美國通脹40年高 耶倫：值得考慮降低中國關稅
2022/04/23
【中美角力】美國通脹40年高 耶倫：值得考慮降低中國關稅
戴琪：美國考慮用所有工具應對通脹 降中國關稅並非首選
2022/05/03
戴琪：美國考慮用所有工具應對通脹 降中國關稅並非首選
拜登政府上台後中美防長首通話 官媒：釋幾個清晰信號
2022/04/21
拜登政府上台後中美防長首通話 官媒：釋幾個清晰信號

你可能感興趣

拜登下月出訪亞洲 中方：應促進地區和平 不搞封閉排他小圈子
16:15 2022/04/28
拜登下月出訪亞洲 中方：應促進地區和平 不搞封閉排他小圈子
【中美角力】美國通脹40年高 耶倫：值得考慮降低中國關稅
15:50 2022/04/23
【中美角力】美國通脹40年高 耶倫：值得考慮降低中國關稅
戴琪：美國考慮用所有工具應對通脹 降中國關稅並非首選
12:56 2022/05/03
戴琪：美國考慮用所有工具應對通脹 降中國關稅並非首選
政治 中美貿易戰 中美關係 地緣政治 國防 布林肯 外交 經濟 拜登 美國國務院

上一篇文章

【中美貿易戰】美開始評估對華關稅 官員對放寬關稅抗通脹爆分歧

下一篇文章

美日擬聯手開發先進製程芯片 減少依賴台積電
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

皮尤調查：逾八成美國人對中國看法負面 好感度歷來最低 京回應
皮尤調查：逾八成美國人對中國看法負面 好感度歷來最低 京回應
美日擬聯手開發先進製程芯片 減少依賴台積電
美日擬聯手開發先進製程芯片 減少依賴台積電
中韓朝鮮問題代表首爾會晤 商討合作穩控半島局勢
中韓朝鮮問題代表首爾會晤 商討合作穩控半島局勢
上海首現「社會面清零」 首批白名單企業復工率超8成
上海首現「社會面清零」 首批白名單企業復工率超8成
環時：涉煽動顛覆國家案馬某某 從事硬件研發
環時：涉煽動顛覆國家案馬某某 從事硬件研發
拜登政府以援烏為由 叫停7.5億美元對台軍售
拜登政府以援烏為由 叫停7.5億美元對台軍售
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款